Marca: Real Madrid verleidt doelwit met contract van 44 miljoen euro

Maandag, 18 januari 2021 om 23:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:04

Real Madrid en David Alaba hebben overeenstemming bereikt over een contract tot de zomer van 2025, zo meldt Marca maandagavond laat. De 28-jarige verdediger, die over een aflopend contract met Bayern München beschikt en zodoende sinds 1 januari met geïnteresseerde clubs om de tafel mag, is overstag gegaan met een jaarsalaris van elf miljoen euro vanaf 1 juli 2021. Volgens de Madrileense sportkrant heeft de Oostenrijks international zelfs al een medische keuring ondergaan, in het bijzijn van een arts van Real Madrid.

Alaba en Bayern zaten niet op één lijn wat betreft een langere samenwerking. Hij schoof liefst drie voorstellen van de Duitse grootmacht terzijde. De verdediger annex middenvelder, die in juni 29 jaar wordt, had naar verluidt net zoveel willen verdienen als onder meer Manuel Neuer en Thomas Müller. Duitse media berichtten over twee ton per week, maar dat was voor Bayern ondenkbaar en al helemaal in deze tijden.

De veelzijdigheid van Alaba is een van de redenen dat Real Madrid meer dan gemiddelde interesse had. Hij begon zijn loopbaan als linkerverdediger, speelde ook op het middenveld, maar als centrale verdediger kan hij ook uitstekend uit de voeten. Zinédine Zidane staat volledig achter de komst van Alaba. Ook de Fransman ziet volop mogelijkheden voor de Oostenrijker: een concurrent voor Raphaël Varane, de eventuele opvolger van Sergio Ramos, een optie voor de linksbackpositie én zelfs een noodscenario voor het middenveld van de regerend landskampioen van Spanje.

Voor Alaba zelf is Real Madrid sowieso al zijn droomclub geweest. Enkele jaren geleden werd Alaba door zijn zaakwaarnemer Pini Zahavi bij de Spaanse topclub aangeboden, maar hij voelde toen nog meer voor een langer verblijf in de Allianz Arena. Alaba is bezig aan zijn twaalfde seizoen bij Bayern en speelde in die periode 408 officiële duels, waarin hij 32 keer scoorde en 49 assists gaf.

Alaba was zeker niet de enige centrumverdediger die door Real Madrid met meer dan gemiddelde interesse werd gevolgd. Ook Pau Torres (Villarreal), Jules Koundé en Diego Carlos (beiden Sevilla) genoten interesse uit de Spaanse hoofdstad. Het valt niet uit te sluiten dat Real Madrid alsnog een van drie aantrekt indien Ramos niet zijn aflopende verbintenis verlengt. De 34-jarige verdediger kan voor één seizoen bijtekenen én zijn jaarsalaris van dertien miljoen euro netto behouden of twee seizoenen langer blijven, inclusief een salarisreductie van tien procent.

Ook de contractsituaties van Raphaël Varane en Nacho Fernández, die beiden nog maar anderhalf jaar onder contract staan, zorgen ervoor dat Real Madrid alert moet blijven op de ontwikkelingen op de transfermarkt. Het rendement van Eder Militao is ook niet datgene wat de beleidsbepalers voor ogen hadden toen men in 2019 liefst vijftig miljoen euro uittrok.