Feyenoord komt verhuur met optie tot koop overeen met PEC Zwolle

Maandag, 18 januari 2021 om 23:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:47

Dylan Vente gaat het seizoen afmaken bij PEC Zwolle, zo meldt technisch directeur Frank Arnesen aan het Algemeen Dagblad. Feyenoord is akkoord over een verhuurperiode voor de 21-jarige spits tot het einde van het seizoen, met daarbij een optie tot koop. Zwolle moet de definitieve bevestiging nog geven om de transfer te voltooien.

Bij Feyenoord kwam Vente al weinig aan spelen toe en na de tijdelijke komst van Lucas Pratto naar Rotterdam was er helemaal geen perspectief meer voor hem in De Kuip. De centrumspits kwam dit seizoen slechts dertien minuten binnen de lijnen, eind december tegen sc Heerenveen (3-0 winst). In totaal staat de aanvaller op 33 officiële duels voor Feyenoord, waarin hij goed was voor 7 goals en 6 assists. Vorig seizoen werd Vente verhuurd aan RKC Waalwijk, waarvoor hij in zeventien Eredivisie-duels niet wist te scoren.

PEC Zwolle was ook in de markt voor de achttienjarige Naoufal Bannis, een concurrent van Vente bij Feyenoord, maar geeft dus de voorkeur aan laatstgenoemde. De club van trainer John Stegeman was op zoek naar een extra spits, omdat eerste keus Slobodan Tedic een zware ribblessure heeft. Stegeman lijkt weinig vertrouwen te hebben in Reza Ghoochannejhad, want de laatste weken kiest hij in de punt van de aanval voor Pelle Clement, van origine een middenvelder.