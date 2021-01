Sky heeft info over transfersom en kampioenspremie voor Huntelaar

Maandag, 18 januari 2021 om 23:25

Ajax houdt geen transfersom over aan het vertrek van Klaas-Jan Huntelaar, zo meldt Sky Deutschland. De Amsterdammers zijn met Schalke 04 een transfervrije overgang voor de 37-jarige spits overeengekomen, maar kunnen toch financieel voordeel halen uit de overgang. Er is namelijk een speciale afspraak gemaakt over de kampioenspremie die Huntelaar bij Ajax zou kunnen opstrijken.

Het is bij Ajax gebruikelijk dat spelers in hun contract een bonus hebben voor het behalen van de titel in de Eredivisie. Mochten de hoofdstedelingen het kampioenschap na het vertrek van Huntelaar pakken, dan zou de routinier recht hebben op ongeveer de helft van zijn premie die in het contract staat (omdat hij de helft van het seizoen bij Ajax heeft gespeeld). Overeengekomen is dat Schalke 04 dat bedrag aan Huntelaar zal overmaken, indien Ajax kampioen wordt.

Huntelaar is maandagavond medisch gekeurd in Gelsenkirchen. De centrumaanvaller zal tot het einde van het seizoen tekenen en moet de Duitse club helpen in de strijd tegen degradatie. Schalke 04 zakte dit weekeinde opnieuw naar de laatste plek in de Bundesliga en staat zeven punten onder de degradatiestreep. In de eerste zestien wedstrijden werden slechts zeven punten behaald.

Het is nog onzeker of Ajax een vervanger voor Huntelaar aantrekt. Directeur voetbalzaken Marc Overmars wil dat volgens De Telegraaf graag, maar heeft daar vooralsnog geen toestemming voor van de Raad van Commissarissen. Trainer Erik ten Hag heeft met Sébastien Haller, Brian Brobbey en de nog geblesseerde Lassina Traoré normaal gesproken nog drie spitsen tot zijn beschikking.