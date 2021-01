Directe promotie verder uit zicht voor NAC na bezoek aan Jong PSV

Maandag, 18 januari 2021 om 22:56 • Daniel Cabot Kerkdijk

NAC Breda heeft maandagavond genoegen moeten nemen met een punt. Het team van Maurice Stein kwam bij Jong PSV niet verder dan een gelijkspel: 1-1. NAC blijft de nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie en heeft nu liefst tien punten minder dan gedeeld koplopers SC Cambuur en Almere City FC: 47 om 37. Het team van Steijn speelt zaterdag uit bij hekkensluiter FC Den Bosch. Jong PSV, de nummer zestien van de ranglijst, speelt vrijdagavond uit bij SC Cambuur.

Jong PSV speelde een van de beste eerste helften van dit seizoen en de minimale voorsprong in de rust was dan ook verdiend. Na een openingsfase met mogelijkheden voor Mounir El Allouchi en Jeremy Antonisse was het Mathias Kjölö die na zeventien minuten spelen de score opende. Antonisse mocht uithalen en raakte de paal. Kjölö was echter alert, tikte de rebound binnen en zette de Eindhovense beloften op voorsprong: 1-0.

Na een half uur spelen koos Steijn ervoor om in te grijpen en met Mario Bilate een aanvaller in te brengen. Dat ging ten koste van Robin Schouten, die daar duidelijk niet blij mee was. Zijn rode kaart tegen Roda JC was nota bene geseponeerd en derhalve kon de verdediger meedoen tegen Jong PSV. De bezoekers werden ietwat gevaarlijker richting de rust, maar verder dan een zachte en van richting veranderde poging van Sydney van Hooijdonk en een uithaal van Bilate kwamen de Bredanaars niet.

Het team van Peter Uneken liet na om de 2-0 te maken, na onder meer een schot van Ismael Saibari, en de gelijkmaker van NAC kwam dan ook uit de lucht vallen. Na een prima steekbal van El Allouchi kreeg Van Hooijdonk een duwtje en daardoor rolde de bal langs doelman Maxime Delanghe: 1-1. Het betekende voor de aanvaller alweer zijn elfde doelpunt van het seizoen en voor de spelmaker assist nummer acht.

NAC liet na om de stand van zaken volledig om te buigen. Kaj de Rooij liet een grote kans onbenut, El Allouchi schoot naast en Lex Immers raakte zelfs de paal na een combinatie met Bilate. Een overwinning zat er echter niet in. NAC moest ook oppassen voor uitbraken van Jong PSV, maar het team van Uneken was niet effectief.