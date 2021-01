Aubameyang mag na gigantische misser toch nog salto inzetten

Maandag, 18 januari 2021 om 22:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:54

Arsenal heeft zich maandagavond gerevancheerd voor het teleurstellende gelijkspel tegen Crystal Palace (0-0) van vier dagen geleden. De ploeg van manager Mikel Arteta had vijftig minuten nodig om een treffer te vinden tegen het sterk georganiseerde Newcastle United, maar liep daarna nog eenvoudig uit: 3-0. Grote man was Pierre-Emerick Aubameyang met twee doelpunten, al hadden dat er veel meer kunnen zijn.

De verhoudingen waren vanaf de openingsfase duidelijk: Arsenal zocht de aanval en zette Newcastle direct onder druk. Na een kwartier mikte Bukayo Saka op de voeten van doelman Karl Darlow, waarna Aubameyang de bal in de rebound in een leeg doel kon schuiven, maar op vrij onbegrijpelijke wijze de paal raakte. Aubemayang kreeg na goed terugleggen van Emile Smith Rowe nog een goede kans in de eerste helft, die hij over schoot.

Aubameyang missed this because he was too busy thinking about how many flips he was going to do to celebrate pic.twitter.com/v6RvDH4PsY — ODDSbible (@ODDSbible) January 18, 2021

In de tweede helft had Aubameyang het vizier wél direct op scherp staan. De aanvaller dribbelde over de linkerflank naar binnen, ging buitenom bij tegenstander Emil Krafth, die ook met een sliding niet kon voorkomen dat Aubameyang met links scoorde: 1-0. Dat werd gevierd door de linkerspits met een karakteristieke salto. Vanaf dat moment ging het makkelijker voor Arsenal, dat elf minuten later opnieuw het net vond. Smith Rowe dribbelde op links knap voorbij Jamaal Lascelles en vond met een lage pass Saka, die het vanaf elf meter afmaakte: 2-0.

Darlow voorkwam daarna met een uitstekende ingreep dat Alexandre Lacazette van dichtbij raak kopte, maar de doelman had geen antwoord op het aanvalsspel van Arsenal in de 77ste minuut. Saka stuurde Cédric Soares diep, die over rechts de achterlijn haalde en vanaf daar teruglegde op Aubameyang. De Frans-Gabonees hoefde alleen zijn voet nog tegen de bal te zetten: 3-0.