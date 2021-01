Ongekende statistieken voor Zlatan Ibrahimovic na hoofdrol op Sardinië

Maandag, 18 januari 2021 om 22:37 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:08

Zlatan Ibrahimovic heeft zich maandagavond in zijn rentree als basiskracht van AC Milan in de Serie A laten gelden. De aanvaller, die in competitieverband op 22 november tegen Napoli (1-3) voor het laatst in de basis stond, nam beide doelpunten tegen Cagliari voor zijn rekening: 0-2. Het waren voor de Zweed alweer doelpunten elf en twaalf in de Serie A en dat in slechts acht wedstrijden. Door de overwinning op Sardinië leidt AC Milan weer alleen de dans in de competitie, met een voorsprong van drie punten op Internazionale: 43 om 40.

De eerste treffer van Ibrahimovic, die eerder deze maand zijn rentree maakte na een periode van blessureleed, viel al na zes minuten spelen. De clubtopscorer ontving een pass van Brahim Diaz, waarna Charalampos Lykogiannis een overtreding maakte. Ibrahimovic nam zelf de strafschop en faalde niet: 0-1. Hij is sinds oktober 1999, 7752 dagen geleden, in elk kalenderjaar trefzeker geweest. Vanaf dat moment speelde het team van Stefano Pioli een comfortabele wedstrijd tegen een Cagliari dat doelman Gianluigi Donnarumma niet kon verontrusten.

Ibrahimovic mag na 5 minuten al aanleggen voor de 0-1 ?? Voor het eerst sinds November in de basis en direct trefzeker voor de koploper van de Serie A ??#ZiggoSport #SerieA #CAGMIL pic.twitter.com/gDdTlIwUi8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 18, 2021

Davide Calabria was tien minuten voor rust nog dicht bij de 0-2, maar Cagliari en doelman Alessio Cragno werden gered door de paal. Dat was ook de enige noemenswaardige poging van Milan, dat duidelijk de creativiteit van Theo Hernández en Hakan Calhanoglu, beiden afwezig door het coronavirus, miste. Zeven minuten na rust verdubbelde Ibrahimovic de voordelige marge. Lykogiannis zorgde ervoor dat de veteraan niet buitenspel liep toen Calabria een lange pass verstuurde en Cragno kon de bal opnieuw uit zijn doel rapen: 0-2.

Het team van Pioli moest het laatste kwartier met tien man afmaken. Alexis Saelemaekers kwam in de 66e minuut binnen de lijnen en kreeg in een tijdsbestek van acht minuten twee gele kaarten: een voor een flinke charge op Gabriele Zappa en daarna voor het trekken aan een shirt. Donnarumma zorgde ervoor dat Milan het duel met een clean sheet afsloot. De doelman keerde een kopbal van Alberto Cerri en maakte zich groot toen Giovanni Simeone leek te gaan scoren.

En daar is alweer nummer twee voor Ibra ???? Er was nog even twijfel over buitenspel, maar hij telt ??#ZiggoSport #SerieA #CAGMIL pic.twitter.com/jX8Kfl41i6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 18, 2021

AC Milan speelt komende zaterdag in eigen huis tegen Atalanta. Internazionale gaat dezelfde dag op bezoek bij Udinese. Napoli, dat negen punten én een duel minder heeft, speelt een dag later bij Hellas Verona. Juventus, dat tien punten én een duel minder heeft, speelt zondag tegen Bologna.