Derksen heeft nieuwe details over contact tussen Sneijder en FC Den Bosch

Maandag, 18 januari 2021 om 22:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:25

Wesley Sneijder is bij FC Den Bosch in beeld als technisch directeur van de club, zo meldt Johan Derksen maandagavond in Veronica Inside. De oud-middenvelder heeft daarover gesproken met ondernemer Ebert Dollevoet, die de club wil overnemen. Er is echter een beer op de weg: er volgt in maart een rechtszaak, die het faillissement van de club kan betekenen, tegen Kakhi Jordania.

Jordania, de zoon van voormalig Vitesse-eigenaar Merab Jordania, kreeg in 2019 te horen dat hij FC Den Bosch niet mocht overnemen vanwege dubieuze geldstromen. "Jordania junior is daar met de beste bedoelingen ingestapt, heeft er ook geld ingestoken, maar hij werd gewantrouwd door de KNVB", weet Derksen. "Dan wordt er een soort geheim agent op pad gestuurd om te kijken waar de geldstromen vandaan komen, dat was niet helemaal duidelijk. Op het moment dat Jordania de club wilde kopen, heeft de KNVB gezegd: 'Dat staan we niet toe.' Dan denk ik: bij Vitesse wordt wel alles toegestaan, ze weten niet eens bij de KNVB wie nou daadwerkelijk daarachter zit. Die Rus (Valeri Oyf, red.) komt niet eens kijken."

Daarop is Jordania een bodemprocedure gestart om zijn inleg terug te krijgen. "Bij Den Bosch leeft de gedachte dat Jordania die rechtszaak gaat winnen, dat gaat om 1,7 miljoen euro, dan is Den Bosch gewoon failliet", aldus Derksen. Dat bedrag blijkt echter niet te kloppen, want presentator Wilfred Genee heeft andere informatie. "Het gaat om 3,6 miljoen euro", aldus Genee. "Het opmerkelijke is: zowel de Rabobank als de KNVB heeft eerst dat geld toegelaten en later gezegd dat het fout geld was. Maar dat geld hoefde niet terug, en Jordania denkt nu een sterke zaak te hebben."

Sneijder heeft dus al contact gehad met Dollevoet. "Die meneer van TopEvents heeft hele serieuze gesprekken gehad met onze vriend Wesley. Die heeft gezegd: 'Jij wordt mijn technisch directeur. Zonder mes op de keel, je krijgt drie tot vijf jaar om de club op een heel verstandige wijze op te bouwen. Niet met gekke uitgaven, dat we binnen vijf jaar een Eredivisie-club zijn.' Wesley heeft daar wel oren naar, want het wordt heel serieus aangepakt. Alleen: als Jordania de rechtszaak wint, dan koopt hij Den Bosch niet, dan is Den Bosch gewoon failliet."

In dat geval zou Sneijder niet direct een groot budget ter beschikking krijgen. "Het bedrag weet ik niet. Het is niet zo dat Wesley kan kopen. Dan moet je met verstandig beleid van AZ een talentje halen en zo een elftalletje met jonge jongens componeren, en dan langzaam opbouwen. Er is natuurlijk geen geld aanwezig om acht spelers te kopen. Er moet slim gescout worden, en Wesley wil daar serieus aan beginnen. Wesley heeft ook een privérelatie met die man, die vertrouwen elkaar helemaal."