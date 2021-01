Hans Kraay Jr. geniet van Feyenoord: ‘Die gaat wel twintig miljoen opleveren’

Maandag, 18 januari 2021 om 21:46 • Daniel Cabot Kerkdijk

Hans Kraay Jr. was maandagavond bij Veronica Inside te spreken over het optreden van Feyenoord in de Klassieker tegen Ajax (1-0). De in de basis teruggekeerde Nicolai Jörgensen kon de verslaggever voor het eerst in lange tijd bekoren en dat gold al helemaal voor Marcos Senesi. De verdediger uit Argentinië is volgens Kraay Jr. mogelijk zelfs al bezig aan zijn laatste maanden in het tenue van de Rotterdammers.

“Jörgensen was voor het eerst sinds een jaar weer een klein beetje de Jörgensen van voorheen”, meende Kraay jr. Dat had volgens Johan Derksen te maken met de winterse komst van Lucas Pratto, die de Deen indirect extra gemotiveerd zou hebben. “Sinds die rare Argentijn er is, kan hij opeens weer voetballen. Pratto kan niet voetballen, maar als-ie er maar is. Hij begin weer op de oude Jörgensen te lijken.”

Kraay Jr. denkt dat het Feyenoord goed zou uitkomen als Senesi verkocht kan worden. “Ze hebben Arne Slot niks toegezegd”, doelde hij op de hoofdtrainer van komend seizoen. “Nul. Als je een band stuurt van CSKA Moskou - Feyenoord en een band van Ajax - Feyenoord, dan kun je hem zo kwijt. Dertig miljoen euro? Nee. Maar als hij dit gaat volhouden, dan gaat hij zeker twintig miljoen euro opleveren.”

“Er zat gif in, hij won kopduels en hij is aan de bal ook heel goed.” Voormalig Feyenoord-doelman en spelersmakelaar Henk Timmer vertelde Kraay Jr. dat Senesi voor 6,2 miljoen euro is gekocht. “Als je hem dan voor twintig miljoen euro verkoopt, dan heb je veertien miljoen euro om wat te doen.” Feyenoord wil de huidige verbintenis van Senesi, die internationale aandacht kreeg na zijn wereldgoals tegen ADO Den Haag en Fortuna Sittard, opwaarderen en verlengen. Hij ligt nog tot medio 2023 vast.

René van der Gijp vroeg zich af of Feyenoord wat kan doen, of zelfs moet doen, met veertien miljoen euro. “We hebben het aan Michel Vlap gezien en Guus Til. Als je nu gaat informeren bij sc Heerenveen voor Joey Veerman, dan vragen ze ook gewoon twaalf miljoen euro. Dat moet je niet betalen. Met veertien miljoen euro kom je helemaal niet zo ver.”