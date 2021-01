Johan Derksen walgt van ‘griezel’ van Ajax: ‘Helemaal de verkeerde uitstraling’

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor de manier waarop Dusan Tadic zich gedroeg in de Klassieker tegen Feyenoord (1-0 winst). De aanvoerder van Ajax stelde zich in de blessuretijd van de tweede helft aan, toen hij een kopstoot veinsde van zijn directe tegenstander Lutsharel Geertruida. "Wat een enge gozer is dat aan het worden, joh", aldus Derksen maandagavond in Veronica Inside.

Scheidsrechter Danny Makkelie had door dat er weinig aan de hand was en maande Tadic tot opstaan. "Hij heeft helemaal die verkeerde uitstraling", zegt Derksen. "En als hij aangepakt worden, altijd met zo'n gezicht van: 'Ik ben Tadic, dat doe je niet bij mij.' En dan zich daar laat vallen. Wat een griezel!" Ook Hans Kraay junior wordt gevraagd naar het moment. "Overdreven inderdaad, maar ik vond Geertruida ook echt heel goed", aldus Kraay.

René van der Gijp voegt toe dat Tadic in algemene zin niet geweldig speelde. "Tadic heeft niet meer de snelheid om met Geertruida de sprint aan te gaan", weet de oud-rechtsbuiten. "Hij kan hem alleen nog passeren als hij een meter of vijf van de achterlijn staat, door te kappen, dan voor te geven. Maar om met Geertruida diep te gaan, dat lukt hem niet. Hij was nooit de snelste, maar nu heeft hij daarin nog wat ingeboet."

Dat was ook Derksen al opgevallen. "Dat heeft Tadic de laatste tijd steeds, valt me op: een lange sprint verliest hij altijd. Dat is frustrerend. Hij kan op de vierkante meter wel wat, maar..." Kraay voegt dan nog toe: "Hij hoeft ook bijna nooit een lange sprint te maken. In de tweede helft was hij vijftig meter van de goal, maar normaliter is hij dichterbij de goal."

Ook Klaas-Jan Huntelaar, die op het punt staat om van Ajax terug te keren naar Schalke 04, komt ter sprake. "Die gaat zijn ongeluk tegemoet", zegt Derksen. "Ik heb Schalke weer zien spelen (3-1 verlies tegen Eintracht Frankfurt, red.): echt verschrikkelijk, zo'n slecht elftal. Klaas-Jan moet op balletjes wachten bij de middenstip, dan moet hij dat hele eind nog overbruggen op zijn 37ste. Hij heeft ook nog waanzinnige verdedigers tegen zich in die Bundesliga. Hij weet niet waar hij aan begint. Ik kan me niet voorstellen dat het om geld gaat, want hij heeft al genoeg. Gevoel voor die club en lekker dichtbij huis, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar er zitten geen mensen, en het is een kansloze onderneming. Dan kun je beter bij Ajax afscheid nemen op de schouders met een kampioenschap."