Brobbey wijst Jong Ajax de weg en gaat na 32 minuten naar de kant

Maandag, 18 januari 2021 om 20:33 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:42

Jong Ajax heeft maandagavond een einde gemaakt aan een horrorreeks in de Keuken Kampioen Divisie. Het team van trainer Mitchell van der Gaag was met 1-2 te sterk voor Jong FC Utrecht en dat betekende de eerste competitiezege sinds 7 november. Na de verrassende 2-3 overwinning bij SC Cambuur volgde een reeks van drie nederlagen en vijf remises. Jong Ajax neemt door de winst de elfde plek van Jong FC Utrecht over.

Na 1 minuut en 47 seconden lag de bal reeds achter Thijmen Nijhuis. Brian Brobbey kreeg de bal in het strafschopgebied, gebruikte goed zijn lichaam en werkte van dichtbij binnen: 0-1. Het was voor de aanvaller alweer zijn negende treffer van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Een half uur later werd Brobbey al vervangen door Jaymillio Pinas omdat hij woensdagavond ook nodig is in de bekerwedstrijd van de hoofdmacht tegen AZ.

Jong Ajax kwam enkele minuten voor rust op 0-2: na goed voorbereidend werk van Victor Jensen schoot Christopher Mamengi de bal in eigen doel. Jong FC Utrecht maakte een meer gedreven indruk in de tweede helft, maar Kjell Scherpen hoefde nauwelijks in actie te komen en dat gold ook voor Nijhuis aan de andere kant van het veld. Na 66 minuten spelen maakte de van PSV overgekomen Djenairo Daniels zijn debuut voor Jong FC Utrecht, dat pas in de extra tijd via een andere invaller, Tim Pieters, iets kon terugdoen: 1-2.

De volgende ontmoeting van Jong Ajax is ook op een maandagavond: het team van Van der Gaag ontvangt over exact een week Go Ahead Eagles, dat na vier opeenvolgende overwinningen op een vijfde plaats staat. Jong FC Utrecht gaat een dag eerder op bezoek bij Roda JC Kerkrade. Het team van Ab Plugboer heeft maar een punt minder dan de Limburgers.