FC Emmen pakt door en heeft vijfde winterse aanwinst binnen

Maandag, 18 januari 2021 om 19:38 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:48

FC Emmen heeft Didier la Torre gecontracteerd, zo maakt de club maandagavond bekend. De achttienjarige aanvallende middenvelder tekent een contract tot de zomer van 2023, met een optie voor een extra seizoen. La Torre is niet direct inzetbaar in verband met de benodigde werkvergunning en internationale overschrijving.

La Torre stond tot 31 december onder contract bij Allianza Lima, de club waar ook Miguel Araujo en Sergio Peña een verleden hebben. Hij maakt derhalve transfervrij de overstap naar Drenthe. “Didier geldt als een groot talent in Peru en we volgen hem al enkele maanden”, licht voorzitter Ronald Lubbers toe.

“Ik ben blij dat we hem hebben kunnen binnenhalen. We zien hem vooral als een investering in de toekomst, maar met zijn snelheid, passeerbewegingen en tweebenigheid kan hij mogelijk ook dit seizoen zijn waarde bewijzen.” De werkvergunning en denternationale overschrijving bevindt zich in de afrondende fase en zal zeker nog enkele dagen duren.

La Torre is alweer de vijfde winterse versterking van FC Emmen, dat dit seizoen nog geen enkel Eredivisie-duel heeft gewonnen en met vijf punten stijf onderaan staat. Eerder werden Jari Vlak (FC Volendam), Kerim Frei (Istanbul Basaksehir), Elias Frei (transfervrij) en Jean-Pierre Rhyner (Cádiz) aangetrokken. Laatstgenoemde is op huurbasis gehaald, inclusief een optie tot koop.

Het Peruviaanse contingent bij FC Emmen is zodoende uitgebreid. Naast La Torre, Araujo en Peña heeft ook Rhyner Peruviaans bloed. De verdediger beschikt tevens over de Zwitserse nationaliteit.