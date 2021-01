Fenerbahçe profiteert van oliedomme fouten en voegt zich naast Besiktas

Maandag, 18 januari 2021 om 18:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:07

Fenerbahçe heeft maandagavond geen fout gemaakt in de Turkse titelrace. De ploeg van trainer Erol Bulut rekende moeiteloos af met laagvlieger Ankaragücü, dat twee van zijn drie tegendoelpunten zelf inleidde door knullig balverlies te lijden: 3-1. Fenerbahçe blijft op de tweede plek in de Süper Lig en heeft nu weer evenveel punten als koploper Besiktas, dat een iets beter doelsaldo heeft.

Ferdi Kadioglu ontbrak bij Fenerbahçe: de aanvallende middenvelder maakte vanwege schouderklachten geen deel uit van de wedstrijdselectie. De thuisploeg legde het fundament voor de overwinning in de eerste helft. Bij rust leidde Fenerbahçe met 2-0; het eerste doelpunt viel na 27 minuten. Enner Valencia verstuurde vanaf de rechterflank een lage, harde voorzet richting Mame Thiam en de spits verlengde de bal met één aanraking richting doel. Zijn inzet werd gekeerd door keeper Ricardo, maar in de rebound was het alsnog raak.

Slechts zes minuten later verdubbelde Fenerbahçe de marge. Mbwana Samatta, die donderdag al het enige doelpunt maakte in de gewonnen bekerwedstrijd tegen Kasimpasa, profiteerde van een knullig moment in de achterhoede van Ankaragücü. Nadat hij werd bediend door Thiam en richting het strafschopgebied sprintte, schakelde Atakan Cankaya collega-verdediger Zvonimir Sarlija uit in een poging om Samatta van de bal te zetten. De Tanzaniaan kwam daardoor oog in oog met Ricardo en zette Fenerbahçe op een comfortabele 2-0 voorsprong.

Fenerbahçe had ook in de tweede helft het betere van het spel. De thuisploeg kwam wel goed weg toen een vrije trap van Daniel Lukasik net naast zeilde. Aan de overzijde probeerde Dimitrios Pelkas het met een halve omhaal, die eveneens net het doel miste. In de 67ste minuut gooide Fenerbahçe de wedstrijd in het slot. Saba Lobjanidze van Ankaragücü speelde de bal zomaar in de voeten bij Valencia, die op dribbelde tot aan de rand van de zestien en de bal prachtig tegen het zijnet binnen schoot: 3-0. In blessuretijd kreeg Fenerbahçe nog wel een doelpunt om de oren, toen Emre Güral zich handig vrij speelde en vanaf een meter of zeventien de bal binnen plaatste: 3-1.