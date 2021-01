Kapper plaatst filmpje van knipbeurt voor Quincy Promes vlak voor Klassieker

Maandag, 18 januari 2021 om 18:40 • Laatste update: 19:19

Quincy Promes lijkt geen boodschap te hebben aan het statement dat de Nederlandse kappersvereniging vorige week maakte in de media. De aanvaller van Ajax liet zijn kapsel vlak voor de Klassieker tegen Feyenoord (1-0) bijwerken, zo blijkt uit een filmpje dat zijn kapper Marra the barber zelf plaatst op TikTok.

“Een doorn in het oog”, zo noemde een woordvoerder van de kappersvereniging de frisse kapsels van de voetballers in de Eredivisie tegenover de NRC. "Bij voetballers en televisiesterren zien we regelmatig dat de coupes er goed bijgeknipt goed uitzien. Dat is extra zuur voor onze leden die niet in aanmerking komen voor een financiële steunregeling, maar wel dicht zijn. Sommige kappers kunnen daardoor de hypotheek, huur of boodschappen niet meer betalen. Dat is schrijnend. Ik zag wel dat onze premier aan een knipbeurt toe is - zo hoort het. Wij zien liever alleen maar uitgegroeide en warrige kapsels op televisie."

Quincy Promes: links vorige week tegen PSV, in het midden bij de kapper, rechts zondag tegen Feyenoord.

Toch liet Promes zich dus vlak voor de topper tegen Feyenoord knippen, zo blijkt ook uit een vergelijking tussen de foto's van de wedstrijd tegen PSV een week eerder, en die van afgelopen zondag tegen de Rotterdammers. Overigens knipt Marra the barber meer spelers uit de Eredivisie. Zo werd ook het kapsel van Zakaria Aboukhlal bijgewerkt, zo blijkt op TikTok, vlak voordat de aanvaller van AZ tegen ADO Den Haag (2-1) belangrijk was door als invaller twee keer te scoren.

Zakaria Aboukhlal: links woensdag tegen PSV, rechts zaterdag tegen ADO Den Haag