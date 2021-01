Carles Aleñá speculeert: ‘Misschien stelde Ronald Koeman dat niet op prijs’

Maandag, 18 januari 2021 om 17:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:35

Carles Aleñá keerde afgelopen zomer terug bij Barcelona na een verhuurperiode aan Real Betis, maar wist Ronald Koeman niet te overtuigen. De club besloot de centrale middenvelder daarom opnieuw uit te lenen door hem onder te brengen bij Getafe, waar Aleñá de rest van het seizoen meer speelminuten hoopt te maken.

De interesse van Getafe begon afgelopen zomer al, maar het duurde een half jaar voordat Koeman zijn pupil naar de voorstad van Madrid liet gaan. “Ik vind niet dat hij (Koeman, red.) mij in de steek heeft gelaten”, vertelt Aleñá in gesprek met Marca. “Uiteindelijk heeft hij gekozen voor andere spelers op het middenveld. Dan moet je verstandig zijn als je merkt dat je niet in aanmerking komt voor speelminuten. Ik had rustig kunnen blijven, maar ik had al langere tijd niet gespeeld en het was lastig om dat om te draaien. Misschien stelde hij dat niet op prijs.”

De geboren Catalaan kwam dit seizoen tot slechts 46 speelminuten in LaLiga; in de Champions League moest Aléña genoegen nemen met twee korte invalbeurten en een basisplek in het gewonnen duel tegen Dynamo Kiev (0-4). Het contract van Aleñá in het Camp Nou loopt tot medio 2022. “Van José Bordalás (trainer van Getafe, red.) krijg ik wel het vertrouwen. Er was al eerder interesse en ik zag een overgang naar Getafe zelf ook zitten. Daardoor hoefde ik niet heel lang na te denken en ging het heel snel.”

Koeman geeft dit seizoen op het middenveld de voorkeur aan Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Miralem Pjanic en Philippe Coutinho. Aleñá kwam dit seizoen bij Barcelona slechts tot vijf officiële optredens, waarvan vier als invaller. Bij Getafe kon hij bij zijn eerste wedstrijd als selectiespeler meteen op een basisplaats rekenen tegen Elche. Het duel werd vorige week met 1-3 gewonnen en Aleñá speelde de volledige wedstrijd mee.