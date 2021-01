Aboukhlal: ‘We hebben een speciale band, maar dat houden we gescheiden’

Maandag, 18 januari 2021 om 15:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:46

Zakaria Aboukhlal aast op een basisplaats bij AZ. De twintigjarige aanvaller maakte zaterdagavond als invaller zijn entree tegen ADO Den Haag en boog met twee doelpunten een 0-1 achterstand om in een 2-1 overwinning. Aboukhlal speelde dit seizoen veertien competitiewedstrijden, maar begon slechts viermaal als basisspeler. In gesprek met het Algemeen Dagblad geeft hij toe het lastig te hebben met zijn reserverol.

Aboukhlal weet in ieder geval dat hij nagenoeg altijd aan spelen toekomt. Hij kreeg speeltijd in de laatste zeventien officiële wedstrijden van AZ, maar geeft toe een basisplaats te willen. "Onder ­trainer Arne (Slot, red.) begon ik juist meer te spelen. Tegen Napoli stond ik in de basis en speelde ik goed. Ik was van plan om dat door te trekken, maar twee dagen later was hij ontslagen en zat ik de ­wedstrijd erna weer op de bank", vertelt Aboukhlal, die desondanks een goede relatie heeft met Pascal Jansen, de opvolger van Slot.

Jansen kiest op dit moment voor Jesper Karlsson op de linksbuitenpositie. Het was echter Jansen die Aboukhlal als hoofd van de jeugdopleiding van PSV naar Eindhoven als groot talent van Willem II. Toen Jansen de nieuwe assistent-trainer van AZ werd, maakte hij zich intern hard voor de komst van de jongeling. Hij kwam vervolgens over van PSV. "Ik heb een speciale band met de trainer, maar dat houden we wel gescheiden", geeft Aboukhlal aan. "Hij ziet het denk ik wel in me zitten."

Jansen is inderdaad nog altijd gecharmeerd van zijn pupil. "Als ik hem nu zie spelen, dan zie ik nog veel in hem van de voetballer die hij bij Willem II was. Dat doelgerichte en de wil om te ­winnen heeft hij nog steeds", merkt de trainer op. "Ik heb veel persoonlijk contact met Zaka, maar dat heb ik ook met andere spelers." Dit seizoen speelde Aboukhlal negentien officiële duels voor AZ, waarin hij vier keer scoorde. Bovendien kwam hij tweemaal uit voor Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie; in die duels was hij goed voor twee goals en drie assists.