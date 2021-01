‘Als ik ooit zo’n geweldig doelpunt maak, kan ik daarna gelijk stoppen’

Donderdag, 21 januari 2021

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Ruben Roosken, die afgelopen zomer zijn hele leven op zijn kop zette om voor TOP Oss te kunnen voetballen.

Als het goed voelt, moet je het gewoon doen. Met die instelling besloot de twintigjarige linksback afgelopen zomer vanuit Emmen naar Oss te rijden en met precies dezelfde motivatie kozen zijn vriendin Alysha en hij er kort daarna voor om een huisje te kopen in de Brabantse stad, ruim tweehonderd kilometer van de plek waar ze opgroeiden in Drenthe. “Ik woon dus op mijn twintigste al samen. Dat is best jong inderdaad, maar je moet ergens beginnen toch, haha. We redden ons goed samen en je wordt er ook snel volwassen van”, beaamt Roosken glimlachend. “Het gaat super zelfs. Ik zit lekker in mijn vel en dat merk ik ook op het veld.”

Roosken begon in de jeugdopleiding van sc Heerenveen, maar debuteerde uiteindelijk bij FC Emmen in het betaalde voetbal. “Rond mijn twaalfde fuseerden beide jeugdopleidingen tijdelijk en toen dat project stopte, mocht ik kiezen bij welke club ik wilde blijven plakken. Emmen was veel dichter bij huis, dus was dat een gemakkelijke keuze, ondanks dat ik veel te danken had aan Heerenveen.” Roosken verhaalt dat hij ooit bij jeugdclub Klazienaveen als tienjarige in één wedstrijd door zowel FC Groningen, FC Twente en Heerenveen werd gescout en het beste gevoel kreeg bij de Friezen.

Roosken debuteerde vorig seizoen in de Eredivisie namens FC Emmen.

“Ik train daardoor vanaf jonge leeftijd al elke dag en weet dus eigenlijk niet beter”, stelt hij. “ Toch begon ik pas bij de Onder-19 van FC Emmen echt te geloven dat ik de profs kon halen. Daar draaide ik echt een heel goed seizoen en dan weet je dat het snel kan gaan.” Roosken kreeg een profcontract en hij vierde vorig seizoen zijn debuut in de Eredivisie. “Daar ben ik zeker trots op, maar het waren uiteindelijk maar drie wedstrijden en ook dit seizoen kon ik volgens de voorzitter en de trainer van Emmen niet op veel speeltijd rekenen.”

Roosken geeft aan dat men hem in de Onder-21 wilde stallen, waarop hij aangaf uit te willen zien naar een andere werkgever. “Dat snapten ze gelukkig, want op mijn leeftijd is het gewoon belangrijk om veel te spelen. Het liefst op een zo hoog mogelijk niveau. Als het in de Eredivisie niet lukt, ga je vanzelf in de Keuken Kampioen Divisie kijken en daar kreeg ik gelukkig een mooi aanbod.” Binnen de kortste keren ontving zijn zaakwaarnemer een berichtje vanuit TOP Oss en dat leidde tot een enthousiaste reactie van Roosken. “Ik kende de club niet supergoed, maar het was voor mij zo fijn om te horen hoeveel vertrouwen ze in mijn uitspraken.”

Een stage van twee weken werd al snel omgezet in een contract van twee jaar en tot op heden miste Roosken slechts één wedstrijd. “Alleen tegen Go Ahead Eagles had ik een lichte blessure en verder heb ik alles gespeeld. Dat is precies waarvoor ik gekomen ben, dus ik ben dik tevreden”, aldus de twintigjarige linksback, die in de jeugd aanvankelijk als linksbuiten opereerde in Friese dienst. “Pas rond mijn veertiende ben ik een linie naar achteren gegaan en me meer op het verdedigen gaan richten. Dat gaat nu per wedstrijd beter in de competitie. Dat zeggen de trainers tegen me en ik voel het zelf ook.”

Roosken wordt vooral geroemd om zijn aanvallende impulsen, maar maakt ook op defensief vlak grote stappen.

Roosken omschrijft zichzelf als een ‘aanvallende back met heel veel power en conditie’. “Ik kan blijven gaan en doe alles om het team van dienst te zijn. Ik zie mezelf ook als een echte teamspeler”, aldus de twintigjarige linksback, die Alphonso Davies van Bayern München als zijn voorbeeld ziet. “Hij is gewoon van mijn leeftijd, die gek. Echt niet normaal wat hij allemaal neerzet daar. Ik zie heel veel van mezelf in hem terug, als je het hebt over drive en aanvallende intenties. Om die reden ben ik ook fan van Roberto Carlos. Het is niet te tellen hoeveel filmpjes ik van hem op YouTube heb gekeken, haha.”

En wie het over de legendarische linksback uit Brazilië heeft, praat al snel over die ene ‘onmogelijke’ goal in het shirt van Real Madrid. Roberto Carlos stond op 21 januari 1998 bijna op de achterlijn toen hij de bal na een volle sprint met oorverdovende snelheid richting het doel van Tenerife-doelman Marcelo Ojeda knalde en de sluitpost volkomen kansloos liet door de ongelooflijke curve aan het schot. “Ja, zoooo”, glundert Roosken. “Als ik ooit zo’n geweldig doelpunt maak, kan ik daarna gelijk stoppen, haha. Beter dan dat wordt het niet natuurlijk, dus misschien is dat wel een idee om zo mijn eerste goaltje voor TOP Oss te maken.”

Hoewel hij aangeeft er als linksback niet heel erg mee bezig te zijn, zit het hem toch dwars dat hij tot nu toe nog nooit heeft gescoord in het profvoetbal. “Omdat ik zo vaak op kom, ben ik vaak genoeg in de zestien van de tegenstander te vinden. Het is dus absoluut een verbeterpunt voor mij om vaker beslissend te zijn”, oordeelt Roosken. Tot nu toe tekende hij één assist aan dit seizoen. “Dat is gewoon te weinig en de coach vraagt ook meer van mij. Ik ga dus zorgen dat ik aan het einde van het seizoen minimaal vijf assists heb gegeven en die eerste goal komt er ook hoor. Dat garandeer ik je voor honderd procent.”

De linksback wil zich dolgraag meer laten gelden in aanvallend opzicht, want de Brabanders hebben met slechts zeventien treffers tot nu toe de minst productieve ploeg van de Keuken Kampioen Divisie. “Gelukkig krijgen we ook niet veel goals tegen”, pareert hij. “Dat vind ik veelzeggend over ons team, want we werken keihard voor elkaar. We hebben echt een fijne groep van ervaren gasten en jonge talenten”, aldus Roosken. “Daar voel ik me heel goed bij en voor mij is het als verdediger ook fijn om te kunnen zeggen dat het niet makkelijk is om tegen ons te scoren. Als we dan straks zelf wat vaker raak schieten, kan het nog leuk worden.”

Roosken weet dat de verschillen klein zijn op de ranglijst en baalt daarom stevig van de twee nederlagen die zijn ploeg de afgelopen weken leed tegen Go Ahead Eagles en Telstar. “Onze technisch directeur zei aan het begin van het seizoen dat we voor deelname aan de play-offs moesten strijden. Dat leek toen een soort grapje, maar zo langzamerhand is ons vertrouwen wel gegroeid door de goede resultaten van de afgelopen maanden. We spreken nu zelf ook uit dat de top tien haalbaar is, want alles staat zo dicht bij elkaar. Ik ga er dus alles aan doen om zo snel mogelijk weer resultaten te boeken.”

TOP Oss staat na twintig wedstrijden op de twaalfde plaats, met een achterstand van zes punten op de nummer acht Telstar. “Het is dus gewoon mogelijk”, stelt Roosken, die van zichzelf eist dat hij het team op sleeptouw neemt. “Ik merk dat ik op alle vlakken wat sterker ben geworden de afgelopen tijd, ook als persoon. Het doet me gewoon heel veel dat ik nu een vaste basisspeler ben. Daar krijg je veel zelfvertrouwen van en ook het hebben van een eigen huis maakt me volwassener”, aldus Roosken, die zich uitermate goed thuis voelt in Oss.

“Ik heb het hier enorm goed naar mijn zin en ook de stad bevalt me goed. Toen we hier net kwamen wonen, konden we nog twee weken de restaurantjes checken. Daarna ging alles dicht. Natuurlijk was dat een domper voor ons, maar we hebben gezien dat het centrum heel gezellig kan zijn en ook de mensen zijn aardig voor ons, zowel binnen als buiten de club”, concludeert Roosken, die zichzelf eerst een aantal jaar ziet groeien bij TOP Oss en vanuit daar ooit de overstap hoopt te maken naar een Nederlandse topclub.

“Het zou heel mooi zijn als ik over een jaar of vijf in de top van de Eredivisie kan spelen. Ik hoop dat ik naar dat niveau toe kan groeien en ooit een kans ga krijgen. Het scheelt dat ik geen favoriete club heb, dus alle teams zijn welkom om een voorstel te doen”, lacht Roosken, die vervolgens nog maar eens benadrukt dat hij het voor nu ‘geweldig naar zijn zin heeft’ in Oss. “Ik krijg op Instagram ook allemaal berichtjes van zulke gekke Afrikaanse zaakwaarnemers, dus dat zie ik maar als een teken dat ik iets goeds doe.”

Roosken kan vanwege zijn achtergrond opgeroepen worden voor het nationale team van Angola, terwijl hij ook in beeld kan komen bij de Portugese nationale ploeg of het Nederlands elftal. “Voorlopig is het allemaal niet aan de orde, joh. Ik heb geen idee wat de toekomst brengt, maar het zou wel heel gaaf zijn om ooit voor een nationale ploeg uit te komen”, aldus Roosken, die in het midden laat welk land dan zijn voorkeur heeft. “Daar ben ik nu helemaal niet mee bezig. Ik moet gewoon zorgen dat ik TOP Oss zo goed mogelijk help en dan zien we wel wat er in de toekomst op mijn pad komt.”

Naam: Ruben Roosken

Geboortedatum: 2 maart 2000

Club: TOP Oss

Positie: linksback

Sterke punten: power, conditie, teamspeler