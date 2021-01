‘Grote spelers als Lionel Messi staan altijd bij ons op de lijst’

Maandag, 18 januari 2021 om 14:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:50

Technisch directeur Leonardo van Paris Saint-Germain heeft op een persconferentie laten weten dat de komst van Lionel Messi naar Parijs op dit moment ver weg is. De bestuurder van de Parijzenaars liet eerder al ontvallen dat de contractverlengingen van Neymar en Kylian Mbappé tot de prioriteiten behoren, maar heeft de hoop op de komst van de Argentijnse superster nog niet opgegeven.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde onlangs dat kersverse trainer Mauricio Pochettino door Leonardo direct betrokken zou worden bij de plannen voor de winterse transferperiode. Alhoewel PSG niet meteen van plan was om de markt op te gaan, werd de club toch serieus in verband gebracht met Messi. “Grote spelers als Messi zullen altijd bij Paris Saint-Germain op het lijstje staan”, vertelde Leonardo. “Maar dit is natuurlijk niet de tijd om erover te praten of van te dromen. Maar wij behoren tot de clubs die de ontwikkelingen op de voet volgen.”

PSG is niet de enige club die de ontwikkelingen vanuit Barcelona op de voet volgt. Ook Manchester City zit klaar om Messi nog deze transferwindow een contractaanbod te doen. Messi gaf in de zomer openlijk aan te willen vertrekken bij Barcelona, waar hij in onmin leefde met de inmiddels vertrokken president Josep Maria Bartomeu. De clublegende van Barcelona heeft nog een contract voor een half jaar en mag dus in gesprek met andere clubs over een mogelijke overgang. “We hebben een plekje gereserveerd. Vier maanden in het voetbal is een eeuwigheid, helemaal in deze periode”, gaat Leonardo verder.

Pochettino en Leonardo hebben zich twee hoofddoelen gesteld: het verlengen van de contracten van Neymar en Kylian Mbappé. De sterspelers hebben beiden nog een verbintenis tot de zomer van 2022. “Ik hoop dat ze inzien dat PSG de juiste plek is voor ambitieuze topvoetballers”, aldus Leonardo. “We moeten alleen een overeenkomst zien te vinden tussen hun wensen, hun eisen, onze verwachtingen en onze middelen. We hoeven ze niet te smeken: ‘Blijf alsjeblieft’. Er komt meer bij kijken. Degene die echt willen blijven, zullen blijven. We praten regelmatig met elkaar en ik heb er een goed gevoel over.”