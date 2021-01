Chelsea stalt overbodige middenvelder voorlopig in Turkije

Maandag, 18 januari 2021 om 13:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:56

Danny Drinkwater speelt de rest van het seizoen voor Kasimpasa. De middenvelder komt niet in de plannen van manager Frank Lampard voor en wordt door de Londense club voor een half jaar verhuurd aan de Turkse laagvlieger. Het is de derde keer dat Chelsea Drinkwater uitleent. Eerder werd de voormalig kampioen van Leicester City ondergebracht bij Aston Villa en Burnley.

Chelsea betaalde in de zomer van 2017 ruim 38 miljoen euro voor Drinkwater, die een jaar eerder kampioen was geworden van de Premier League met Leicester City. Drinkwater werd bij Chelsea herenigd met N’Golo Kanté, met wie hij het middenveld vormde bij Leicester, maar wist bij the Blues nooit uit te groeien tot vaste waarde. Drinkwater moest onder andere Kanté, Jorginho en Mateo Kovacic voor zich dulden op het middenveld van Chelsea. Hij speelde dit seizoen tot dusver zijn wedstrijden in het beloftenelftal en kwam in totaal tot 23 wedstrijden bij de A-selectie.

Transfer ???? Ingiltere Premiere Ligi ekiplerinden Chelsea takiminin formasini giyen Ingiliz orta saha oyuncusu Daniel Noel Drinkwater Kasimpasamizda! ?? https://t.co/kJv9O0lhkW pic.twitter.com/Ytyy3UJmHg — KASIMPASA (@kasimpasa) January 18, 2021

Twee jaar na zijn komst besloot Chelsea de Engels international onder te brengen bij Burnley, maar ook daar verloor de dertigjarige rechtspoot de concurrentiestrijd. Het aandeel van Drinkwater bij Burnley bleef beperkt tot één wedstrijd. Amper een maand later werd hij voor de tweede keer op huurbasis uitgeleend, toen het in degradatienood verkerende Aston Villa hem onderdak bood. Op Villa Park bleef Drinkwater steken op vier optredens.

Bij Kasimpasa wordt de drievoudig international ploeggenoot van Derrick Luckassen. De voormalig verdediger van PSV bereikte vorige week overeenstemming over een huurtransfer, waardoor de Nederlander tot het einde van het seizoen het shirt van Turkse club draagt. Ook de van Excelsior overgekomen Dogucan Haspolat staat sinds een jaar onder contract bij de huidige nummer vijftien van de Süper Lig. De verbintenis van Drinkwater bij Chelsea loopt nog anderhalf jaar door.