Internazionale komt met ‘revolutionair’ en ‘schokkend’ nieuw clublogo

Maandag, 18 januari 2021 om 13:25 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:30

Internazionale presenteert op korte termijn een nieuw clublogo, zo melden La Gazzetta dello Sport en de Corriere della Sera. De nummer twee van de Serie A is bovendien van plan om zich richting de buitenwereld te gaan presenteren als 'Inter Milano', al blijft 'Football Club Internazionale Milano' naar verwachting de officiële clubnaam.

Het plan is om de wijzigingen door te voeren op 9 maart, wanneer Inter zijn 113de verjaardag viert. Volgens La Repubblica kan de lancering worden uitgesteld vanwege een mogelijke overname van de club; Suning Holdings, de huidige eigenaar, voert gesprekken over een verkoop. De club lanceert het nieuwe logo onder de noemer van een mediacampagne, 'I Am Milano', waar bekende oud-spelers van Inter aan zullen meewerken. I Nerazzurri hopen op die manier nieuwe sponsors aan te trekken.

De veranderingen van het clublogo va Internazionale door de jaren heen.

Het clublogo werd in 1908 vormgegeven door Giorgio Muggiani, een van de 44 oprichters van de club, en heeft door de jaren heen al de nodige veranderingen ondergaan. Kenmerkend zijn de letters FCIM, die nog steeds op dezelfde manier verwerkt zijn in het ronde clublogo. De verwachting is dat de letters 'FC' niet zullen terugkeren in het nieuwe logo, omdat Inter zich gaat presenteren als Inter Milano. Die naam komt meer overeen met de wijze waarop de club in het buitenland vaak wordt aangeduid en benadrukt de binding met de stad Milaan meer.

De media houden rekening met een 'revolutionair' nieuw logo, dat als 'schok' ervaren zal worden door de achterban. De vergelijking wordt getrokken met Juventus, dat het clublogo in 2017 inruilde voor een moderner, kernachtiger embleem. De verwachting is dat ook Inter met een dergelijk minimalistisch logo komt. Volgens Italiaanse media zijn supporters bij voorbaat al niet te spreken over de plannen van de clubleiding. Op sociale media doen enkele creaties van bezorgde supporters al de ronde.