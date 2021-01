Sergiño Dest lijkt er met toptalent (19) een serieuze concurrent bij te hebben

Juventus kijkt in de zoektocht naar talent niet alleen rond op de Europese velden. Ook de Amerikaanse markt is inmiddels het domein van scouts van de Italiaanse grootmacht. Op deze manier verscheen de alom geprezen Bryan Reynolds op de radar van de technische leiding van La Vecchia Signora. De pas negentienjarige rechtervleugelverdediger wordt gezien als een toekomstige international van de Verenigde Staten, wat een mogelijke concurrentiestrijd met Sergiño Dest kan gaan opleveren. De ontwikkeling van de nog jonge en onervaren Reynolds, geboren en getogen in Fort Worth, Texas en uitkomend voor FC Dallas, is in ieder geval stormachtig te noemen.

Dat Reynolds nu al goed genoeg wordt bevonden door Juventus, is voor velen een verrassing. "Hij is heel snel en zonder enige moeite uitgegroeid tot een vaste waarde bij FC Dallas", verduidelijkt Ryan Tolmich, journalist van de Amerikaanse tak van Goal, in een reactie aan Voetbalzone. "Echt niemand had verwacht dat hij al zó snel een dergelijke toptransfer zou maken, want tot zijn debuut in de hoofdmacht van FC Dallas stond Reynolds nog helemaal niet op de lijstjes van scouts van Europese topclubs." Dat de club uit de Major League Soccer over een goede jeugdopleiding beschikt, daar bestaan inmiddels geen twijfels meer over. Reynolds is namelijk de derde exponent in korte tijd die de grote stap richting Europa waagt. In een eerder stadium werden Weston McKennie en Chris Richards weggeplukt door respectievelijk Schalke 04 en Bayern München. McKennie speelt inmiddels op huurbasis voor Juventus, waardoor hij uitgroeide tot de eerste Amerikaanse speler ooit bij de grootmacht uit Turijn. Met Reynolds dient zich nu dus de tweede talentvolle Amerikaan aan.

Nu al vergelijking met Trent Alexander-Arnold

Tolmich snapt wel waarom de scouts van Juventus lovende rapporten over Reynolds hebben ingediend bij hoofdtrainer Andrea Pirlo. "Hij heeft lengte (1.90 meter lang, red.), is atletisch en draagt zeker zijn steentje bij in aanvallend opzicht." De vergelijking met wellicht de beste rechtsback in de Premier League is reeds gemaakt. "Fabrizio Romano (Italiaanse transferexpert, red.) heeft al gezegd dat sommige clubs in de Serie A in Reynolds een soort Trent Alexander-Arnold zien, wat natuurlijk geen beroerde vergelijking is. Reynolds heeft een goede voorzet in huis en een natuurlijke drang naar voren." Tolmich stipt echter ook een kritiekpunt aan bij één van de grootste Amerikaanse talenten van dit moment. "Als verdediger moet hij nog wel een paar stappen zetten." Desondanks is er overwegend lof voor de jongeling, met inmiddels 27 optredens voor FC Dallas in de Major League Soccer achter zijn naam. De eerste geluiden over een debuut in Team USA klinken al in de Amerikaanse voetbalwereld, al heeft bondscoach Gregg Berhalter nog geen uitnodiging gestuurd naar de door Juventus begeerde vleugelverdediger. Het lijkt echter een kwestie van tijd te zijn voordat Reynolds zijn land gaat vertegenwoordigen als international.

Bryan Reynolds wordt gezien als een toekomstige concurrent van Sergiño Dest bij de nationale ploeg van de Verenigde Staten.

Toekomstige concurrentiestrijd met Sergiño Dest?

"Voor het eerst in de geschiedenis beschikt het nationale elftal over een aantal zeer goede vleugelverdedigers", zo verwijst Tolmich naar onder meer Reynolds en Dest. De rechtsback van Barcelona lijkt inmiddels een zekerheidje te zijn voor Berhalter. "Zijn naam staat meestal als één van de eersten op het wedstrijdformulier. Dest is behoorlijk veelzijdig en kan eventueel ook als linksback opereren. Aan de linkerkant is Antonee Robinson van Fulham eigenlijk zijn enige concurrent, waardoor het best wel aannemelijk is dat Dest op termijn naar de linkerflank verhuist. Hierdoor stijgen natuurlijk de kansen voor de talentvolle rechtsbacks die momenteel beschikbaar zijn." Reynolds moet aan de rechterkant de strijd aan met Reggie Cannon, die hij vorig seizoen opvolgde bij FC Dallas na het vertrek van Cannon naar Boavista. "We moeten echter niet uitsluiten dat DeAndre Yedlin (Newcastle United, red.) weer in aanmerking komt voor een oproep." Voor de ambitieuze Reynolds lonkt evenwel een tussenstap als beginnend international. "Zoals het er nu voorstaat gaat hij zich binnenkort melden bij het Onder 23-elftal van de Verenigde Staten. Het kan maar zo dat hij later dit jaar wordt geselecteerd voor de Olympische Spelen, al moet Juventus daar eerst wel toestemming voor geven." Reynolds doorliep in het recente verleden verschillende nationale jeugdelftallen, met 25 jeugdinterlands (3 doelpunten) als resultaat.

Reynolds kan in ieder geval rekenen op de steun van Jason Kreis, de bondscoach van Verenigde Staten Onder-23. "Het is werkelijk fascinerend dat iemand als hij zo'n razendsnelle ontwikkeling doormaakt", zo liet de keuzeheer onlangs optekenen in de Amerikaanse media. "Het lijkt wel alsof Reggie Cannon jaren geleden al is verkocht door FC Dallas, maar dat gebeurde toch echt pas vorig jaar zomer. Bryan heeft in de zes maanden na het vertrek van Cannon echt zijn kans gegrepen." Reynolds was in november 2016, op vijftienjarige leeftijd, de jongste Amerikaan ooit die een profcontract tekende bij de club uit Dallas. Hij werd in eerste instantie aangemerkt als aanvaller, maar de transitie naar de rol van vleugelverdediger was heel snel gemaakt. Een zeer verstandige beslissing, zo blijkt ruim vier jaar later. Zijn teamgenoten zijn in ieder geval vol lof over de veelzijdigheid van Reynolds. "Ik heb bij deze club niet vaak een speler gezien met zo'n goede voorzet", jubelde centrumverdediger Matt Hedges in oktober vorig jaar op de clubsite. "En wat ook zo mooi is: Bryan let bij een voorzet altijd extra op spelers die in het strafschopgebied opduiken, hij geeft eigenlijk nooit een blinde bal." Met name de bijdrages in aanvallend opzicht waren voor Juventus, AS Roma, Fiorentina en Club Brugge reden om scouts naar wedstrijden van FC Dallas te sturen. De rechtsback lijkt het meest te geloven in de toekomstplannen van Juventus, dat naar verluidt acht miljoen euro neerlegt voor de youngster.

Voor Reynolds volgt eerst een verhuurperiode bij Serie A-middenmoter Benevento, mede door het feit dat Juventus niet nóg een speler van buiten de EU kan opnemen in de A-selectie. Het lijkt desondanks een kwestie van tijd voordat de rappe flankspeler zijn eerste speelminuten maakt in de formatie van Pirlo. Luchi Gonzalez, hoofdcoach van FC Dallas, heeft in ieder geval het volste vertrouwen in de dit seizoen echt doorgebroken Reynolds. "Het is zelfs een koopje te noemen", zo verwees de oefenmeester enkele weken geleden weten in een vraaggesprek met MLS Soccer naar de transfersom van acht miljoen euro. "Als hij het vervolgens goed doet bij zijn volgende club, dan komt zijn transferwaarde drie of vier keer zo hoog te liggen. Op die manier kunnen ze hem in de toekomst ook weer voor een flink bedrag verkopen, als ze tenminste verstandig met Bryan omgaan. Voetbal is en blijft natuurlijk gewoon keiharde business. Maar ik ben ondanks dat gegeven meer trots dan sceptisch." Gonzalez vindt Reynolds nu al tot de absolute top van de Major League Soccer horen. "En hij is nog steeds jong en kan nog ontzettend veel bijleren", vulde de Dallas-coach in december aan. "Bryan mogen we nu al met recht een topspeler noemen, terwijl hij in 2001 is geboren en pas negentien jaar oud is." Reynolds lijkt het prototype te zijn van de moderne Amerikaanse profvoetballer. "In onze nationale elftallen moeten de vleugelverdedigers de gehele flank kunnen bestrijken", benadrukt Kreis. "Zowel verdedigend als aanvallend moet er heel veel arbeid geleverd worden. Daarnaast moet een back in onze optiek sterk zijn in de één-tegen-eénduels en de overige verdedigers zoveel mogelijk ondersteunen. Er moet echt een connectie zijn met de rest van de defensie."

Reynolds komt bij Juventus in een voor hem bekend systeem te spelen. Pirlo opteert sinds zijn aanstelling bij Juventus in augustus 2020 voor een 4-4-2-formatie. Geen verrassing voor de Amerikaanse rechtsback, die bij FC Dallas al enkele maanden in hetzelfde systeem functioneert, in ieder geval op verdedigend vlak. Het enige verschil is dat de MLS-club een 4-3-2-1-systeem aanhoudt, terwijl Pirlo bij Juventus een duidelijke voorkeur lijkt te hebben voor naast vier verdedigers ook vier middenvelders en twee aanvallers. Bij de naar de vijfde plaats in de Serie A afgezakte ploeg is Federico Chiesa steevast de rechtermiddenvelder die eveneens als een soort verkapte vleugelaanvaller speelt. De 23-jarige Italiaan, elke wedstrijd goed voor de nodige kilometers, staat na 22 wedstrijden in de Serie A én Champions League op zes doelpunten en evenveel assists. Reynolds, die begin december voor het laatst in actie kwam namens FC Dallas, sloot een periode van negentien wedstrijden af met vier assists. Doelpunten bleven uit voor het grote talent uit Texas. Veertien maal maakte Reynolds de 90 minuten vol en tegen Portland Timbers in de achtste finale van de MLS Cup Play-offs stond hij zelfs 120 minuten op het veld. Het mag dus duidelijk zijn dat de rijzende ster van het Amerikaanse voetbal over voldoende inhoud beschikt. Het is echter afwachten wat Pirlo met hem van plan is en of Reynolds als speler van Juventus, mede door de aanwezigheid van Chiesa en zeker ook Dejan Kulusevski, ook de gehele rechterflank kan bestrijken.

Bryan Reynolds wordt in Italiaanse voetbalkringen zelfs al vergeleken met Liverpool-sterspeler Trent Alexander-Arnold.

FC Dallas speelt negen van de tien keer met twee controlerende middenvelders, waardoor er veel ruimte ontstaat aan de zijkanten voor de opkomende backs Reynolds en John Nelson. In de Serie A moet een verdediger in eerste instantie vooral goed verdedigen, waardoor de miljoenenaanwinst waarschijnlijk niet constant kan bijdragen als extra aanvaller. Daarnaast schakelt Pirlo soms naar een systeem met drie verdedigers, wat voor de jongeling ook compleet nieuw zal zijn. Op de counter echter lijkt wél een belangrijke rol weggelegd voor Reynolds, zeker tegen ploegen die zich ingraven tegen Cristiano Ronaldo en consorten. Reynolds wordt ondanks de hooggespannen verwachtingen rustig gebracht door Juventus, met een tijdelijk verblijf bij Benevento, om zo te wennen aan de harde wetten van de Serie A. Bij terugkomst in Turijn wacht vervolgens een pittige concurrentiestrijd met Danilo, terwijl ook Juan Cuadrado, van origine een vleugelaanvaller, de rechtsbackpositie dit seizoen een aantal keer op zich heeft genomen. 2021 lijkt in ieder geval het jaar te worden van de grote doorbraak van Reynolds op het Europese toneel. "Zijn potentieel is echt enorm te noemen", steekt Kreis nog maar eens de loftrompet over Reynolds, die Texas dus binnen afzienbare tijd inruilt voor een leven in Turijn.