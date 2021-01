Phil Neville verhuist naar Verenigde Staten; geen gevolgen voor Oranje

Maandag, 18 januari 2021 om 13:08 • Dominic Mostert

Phil Neville stopt per direct als bondscoach van de nationale vrouwenploeg van Engeland. De voormalig verdediger annex middenvelder zou eigenlijk pas in de zomer afscheid nemen, maar heeft besloten om een aanbod van Inter Miami te accepteren. Hij wordt op korte termijn aangesteld hoofdtrainer van de club van David Beckham, na het ontslag van Diego Alonso. Vorig seizoen eindigde Inter Miami op een teleurstellende tiende plaats in de Eastern Conference.

De Engelse voetbalbond (FA) bevestigt het vertrek van Neville en gaat op zoek naar een interim-bondscoach die met Engeland naar de Olympische Spelen gaat. De wisseling van de wacht heeft zodoende geen gevolgen voor Sarina Wiegman. In augustus 2020 maakte de FA bekend dat de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen na de Olympische Spelen aan de slag gaat bij Engeland. Aan dat plan verandert niets: Wiegman neemt eerst met Nederland deel aan de Spelen.

Neville was sinds januari 2018 eindverantwoordelijke bij de nationale vrouwenploeg van Engeland. Hij loodste the Three Lionesses naar een halvefinaleplek op het WK 2019, won dat jaar de SheBelieves Cup in de Verenigde Staten en stelde plaatsing voor de door de coronacrisis uitgestelde Olympische Spelen veilig. Nu gaat hij aan de slag bij Inter Miami, dat momenteel geen wedstrijden speelt. Het nieuwe MLS-seizoen begint vermoedelijk in maart. Neville was in 2015 kortstondig interim-trainer bij Salford City, maar gaat nu voor het eerst permanent aan de slag bij een club.

"Het was een eer om bondscoach te mogen zijn van Engeland en ik heb genoten van drie van de beste jaren van mijn carrière met de FA en The Lionesses", reageert Neville op zijn vertrek. "De speelsters die het shirt van Engeland dragen, behoren tot de meest getalenteerde en toegewijde talenten met wie ik heb mogen samenwerken. Ze hebben mij uitgedaagd en beter gemaakt als trainer en ik ben ze zeer dankbaar voor de herinneringen die we samen opgebouwd hebben."