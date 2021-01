Wesley Sneijder voert eerste gesprek met FC Den Bosch

Maandag, 18 januari 2021 om 12:42 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:01

Wesley Sneijder heeft een oriënterend gesprek met FC Den Bosch gevoerd over een samenwerking, zo meldt Omroep Brabant. Het is niet duidelijk welke rol Sneijder zou moeten spelen bij de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie. De recordinternational van Oranje wil met ondernemer Ebert Dollevoet, directeur van Top Events en sponsor van de club, een helpende hand toereiken aan Den Bosch.

Sneijder en Dollevoet hebben ideeën die moeten leiden tot een wederopstanding van de geplaagde club, zo klinkt het. Den Bosch wacht al zeventien officiële wedstrijden op een overwinning en nam vorige week afscheid van hoofdtrainer Erik van der Ven. Aanvankelijk meldde Den Bosch dat Van der Ven na het seizoen zou vertrekken, maar de trainer zou bijzonder slecht hebben gereageerd op het nieuws dat zijn contract niet werd verlengd. Bovendien was hij al langer gebrouilleerd met zijn assistent Paul Beekmans en met keeperstrainer John Vos.

Peter Poirters, de financiële man in de Raad van Commissarissen bij FC Den Bosch, ontkent niet dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met Sneijder. 'In het kader van de geheimhoudingsplicht' wil hij het nieuws ook niet bevestigen. Dollevoet, de ondernemer die samenwerkt met Sneijder en ook een persoonlijke vriendschap heeft met de voormalig topvoetballer, doet dat wel. "Het klopt dat Wesley en ik met FC Den Bosch een oriënterend gesprek hebben gehad. Meer kan ik daar nu niet over zeggen."

Poirters geeft wel aan dat er met meerdere partijen wordt gesproken en refereert aan het jaarverslag van de Bossche club. Daarin wordt vermeld dat de club bewust zoekt naar een externe partij die middels aandelen een meerderheidsbelang wil kopen van FC Den Bosch. "Er worden gesprekken gevoerd met partijen uit binnen- en buitenland", geeft hij daarover naam. "Uiteraard met inachtneming van het beschermende gouden aandeel. Links- of rechtsom, binnen een paar maanden moet een en ander zijn beslag krijgen. In ieder geval voor volgend seizoen."

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.