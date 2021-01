Broer Sergio Ramos waarschuwt Real Madrid met uitspraak over United

Maandag, 18 januari 2021 om 11:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:39

De kans bestaat dat Sergio Ramos zijn carrière na de zomer voortzet in de Premier League. De verdediger van Real Madrid, wiens contract in de Spaanse hoofdstad na dit seizoen afloopt, zou volgens Ian McGarry in de serieuze = belangstelling staan van Manchester United. De journalist liet in de Transfer Window Podcast zelfs weten dat er contact zou zijn geweest tussen Manchester United en René Ramos, die de belangen behartigt van zijn broer.

Ramos werd in de voorbije maanden al nadrukkelijk in verband gebracht met Paris Saint-Germain en Manchester City, maar met de Franse grootmacht kwam het niet tot een akkoord. City is nog altijd in de race en zou de Spanjaard graag transfervrij naar Engeland halen, maar krijgt concurrentie van stadsgenoot United. Volgens McGarry heeft de club van manager Ole Gunnar Solskjaer verregaande plannen. “De broer van Sergio Ramos heeft bij het bestuur van Real Madrid aangegeven dat er contact is geweest met Manchester United”, aldus de verslaggever in de podcast.

Real Madrid is al enige tijd bezig om het contract van Ramos te verlengen, maar tot een doorbraak kwam het nog niet, tot ergernis van Ramos’ broer. De zaakwaarnemer retweette onlangs een tweet van de Spaanse sportjournalist Alfredo Duro. “Iemand zal moeten uitleggen waarom we dit punt hebben bereikt. Er moet duidelijkheid komen over het feit dat de aanvoerder, een levende legende van Real, in een absurd rijtje is terechtgekomen met spelers die de mogelijkheid hebben om bij een andere club te tekenen”, aldus het statement van Duro.

Mocht het toch tot een akkoord komen tussen Real en Ramos, dan zal de 34-jarige verdediger flink aan salaris moeten inleveren. Real gaat door de coronacrisis uit van een verlies van driehonderd miljoen euro, waardoor er op financieel gebied pas op de plaats moeten worden gemaakt. Mocht de situatie in de loop van het jaar verbeteren, dan kan Ramos juist weer salarisverhoging tegemoetzien. De aanvoerder is sinds 2005 onlosmakelijk verbonden met de Koninklijke en speelde tot dusver 668 officiële wedstrijden, verdeeld over zestien seizoenen.

Clublegende Gary Neville benadrukte zondagavond bij Sky Sports al dat United zich op twee posities niet kan meten met de concurrenten in de Premier League, waarbij de analist erop doelde dat de huidige koploper er goed aan zou doen om een centrale verdediger en een buitenspeler aan te trekken. “Liverpool had ook problemen in de defensie en haalde Virgil van Dijk en Alisson Becker. Als United erin gelooft en extra spelers aantrekt, zijn ze niet ver weg van het niveau van Liverpool en Manchester City", meent de voormalig verdediger van United.