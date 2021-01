Sevilla wijst Engels bod van 30 miljoen op concurrent van Luuk de Jong af

Maandag, 18 januari 2021 om 09:15 • Chris Meijer

In de zoektocht naar een opvolger voor de naar Ajax vertrokken Sébastien Haller is West Ham United uitgekomen bij Youssef En-Nesyri. The Athletic claimt dat Sevilla een bod van totaal dertig miljoen euro op de 23-jarige spits naar de prullenbak heeft verwezen. En-Nesyri werd door Sevilla een jaar geleden voor twintig miljoen euro overgenomen van Leganés.

En-Nesyri beleeft een sterk seizoen bij Sevilla en was voorlopig reeds goed voor 12 doelpunten in 25 officiële wedstrijden. Mede daardoor moet Luuk de Jong het in deze jaargang meer dan geregeld stellen met een reserverol. De 35-voudig Marokkaans international is normaal gezien de spits in het elftal van trainer Julen Lopetegui. In de zeven competitiewedstrijden waarin En-Nesyri niet aan de aftrap verscheen, stond De Jong in de basiself. De Nederlandse spits speelde dit seizoen 25 wedstrijden voor Sevilla, waarin hij 4 treffers verzorgde.

Ook in de tweede helft van vorig seizoen moest De Jong het door de aanwezigheid van En-Nesyri geregeld stellen met een reserverol. De spits werd op jonge leeftijd door Málaga weggehaald uit de Académie Mohammed VI de football in Marokko. Leganés telde in de zomer van 2018 zes miljoen euro neer om hem over te nemen van Málaga en maakte anderhalf jaar later veertien miljoen euro winst toen Sevilla hem wegkocht. Zijn contract bij de huidige nummer zes van LaLiga loopt voorlopig nog door tot medio 2025.

En-Nesyri is nu dus in beeld bij West Ham United als opvolger van Haller. The Hammers zouden zich met een vaste transfersom van 25 miljoen euro, die door bonussen nog met 5 miljoen euro kan oplopen, bij Sevilla gemeld hebben, maar de Spaanse club heeft het bod naar de prullenbak verwezen. Eerder werden onder meer Marko Arnautovic (Shanghai SIPG), Patson Daka (Red Bull Salzburg), Mariano Diaz (Real Madrid) en Eddie Nketiah (Arsenal) genoemd als de mogelijke opvolgers van de voor 22,5 miljoen euro naar Ajax vertrokken Haller.