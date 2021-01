Man die ooit de keuze had uit Juve, Inter, City en Spurs duikt op bij ADO

Maandag, 18 januari 2021 om 09:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:23

ADO Den Haag gaat de selectie spoedig versterken met Tomislav Gomelt, zo verzekert Omroep West. De Kroatische middenvelder rond naar verwachting maandag het papierwerk af en tekent vervolgens een contract voor een half jaar bij de huidige nummer zeventien van de Eredivisie. Gomelt komt transfervrij over van het Italiaanse Crotone, waar hij zijn doorlopende contract onlangs liet ontbinden.

De 26-jarige middenvelder trok tien jaar geleden als voormalig jeugdinternational de aandacht van onder andere Internazionale, Juventus, Manchester City en Genoa, maar wist om bureaucratische redenen geen overstap te forceren. Bij Tottenham Hotspur zagen ze wel heil in de linkspoot en leende hem uit aan Espanyol, Royal Antwerp en Bari. Zonder een wedstrijd in de Premier League gespeeld te hebben tekende Gomelt in 2015 een contract bij Bari. De laatste jaren stond hij onder contract bij HNK Rijeka, Dinamo Boekarest en meest recent Crotone, waarmee hij afgelopen zomer promoveerde naar de Serie A.

Gomelt is de vierde winteraanwinst voor ADO Den Haag en komt transfervrij over van Crotone, waar hij zijn tot de zomer lopende contract eerder liet ontbinden. Eerder deze window versterkte ADO zich al met Daryl Janmaat, Marko Vejinovic en Juan Familia-Castillo. De ploeg van trainer Ruud Brood vecht, net als afgelopen seizoen, tegen degradatie en moet het doen met een zeventiende plek in de Eredivisie.