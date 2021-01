Depay hint: ‘Wij willen naar een van de drie beste clubs van de wereld’

Maandag, 18 januari 2021 om 08:14 • Chris Meijer • Laatste update: 08:22

De kans is groot dat Olympique Lyon na dit seizoen afscheid moet nemen van Memphis Depay en Houssem Aouar. De Oranje-international is bij de Franse club in het bezit van een aflopend contract, terwijl zijn 22-jarige ploeggenoot eerder al werd gelinkt aan een toptransfer. Depay claimt in gesprek met Canal+ dat Aouar en hij nog ‘tien keer beter kunnen worden’ na een stap omhoog.

“We weten dat we bij een hele grote club spelen, maar we willen naar een van de drie beste clubs van de wereld. Dan zul je zien dat hij tien keer beter wordt. Voor mij geldt hetzelfde. Het zou voor mij enorm veel betekenen als ik dit seizoen met Houssem, het team en de president het kampioenschap in de Ligue 1 kan winnen”, geeft Depay te kennen. Olympique Lyon ging zondagavond met 0-1 onderuit tegen FC Metz en is de koppositie daardoor verloren aan Paris Saint-Germain, dat evenveel punten heeft als Lille OSC.

Depay is in het bezit van een aflopend contract bij Olympique Lyon en mag derhalve sinds deze maand officieel met andere clubs onderhandelen. De Oranje-international wordt sinds de komst van Ronald Koeman hevig in verband gebracht met Barcelona, al werd zijn naam ook gelinkt aan Paris Saint-Germain, AC Milan en Juventus. Aouar heeft bij Olympique Lyon nog een contract tot medio 2023, maar zou afgelopen zomer al nadrukkelijk in beeld zijn geweest bij Arsenal.

“Het zou jammer zijn als dit het laatste seizoen is dat ik met Memphis samen speel, want hij is een geweldige speler. Het is een genot om met hem samen te spelen”, zo geeft Aouar te kennen. De middenvelder was dit seizoen voorlopig goed voor drie doelpunten en drie assists in zestien officiële wedstrijden. Ploeggenoot Depay tekende voorlopig voor elf doelpunten en vijf assists in twintig duels.