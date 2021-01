Kranten analyseren Ajax - Feyenoord: ‘Hij was de beste speler op het veld'

Maandag, 18 januari 2021 om 07:11 • Laatste update: 07:30

Ajax slaagde er zondagmiddag in om in de eigen Johan Cruijff ArenA met 1-0 van Feyenoord te winnen. Een doelpunt van Ryan Gravenberch in de eerste helft bracht de beslissing in de Klassieker. De Nederlandse ochtendkranten zagen over het algemeen dat Feyenoord, dat de nodige mogelijkheden creëerde op een doelpunt, te weinig kreeg in Amsterdam.

‘Engeltje op de lat’, zo luidt de kop boven het artikel van Ajax-watcher Mike Verweij in De Telegraaf. “Wat het elftal van Erik ten Hag na rust liet zien was ondermaats; het tijdrekken in de slotfase in de Eredivisie ongewoon. Maar onder de streep heeft Ajax ’gewoon’ drie punten”, zo luidt de conclusie. “Maar de grootste tegenstander is Ajax zelf. Als de Amsterdammers hun normale niveau halen, staat er in Nederland geen maat op de koploper, die in deze fase veel te wisselvallig is. Zo wisselvallig dat PSV, Feyenoord en AZ gewoon verder kunnen dromen van de landstitel.”

Er worden vraagtekens geplaatst bij het wisselbeleid van Ajax-trainer Erik ten Hag, die David Neres negentig minuten op de reservebank hield. “Als iemand raad weet met geboden ruimte is het de kleine Braziliaan wel”, zo wordt er gesteld. “Jurgen Ekkelenkamp was stukken minder dan Gravenberch, Perr Schuurs oogde als vervanger van Noussair Mazraoui onzeker en Zakaria Labyad en Brian Brobbey bleken geen verbeteringen ten opzichte van Antony en Sébastien Haller. Alleen Edson Alvarez deed het in de plaats van Quincy Promes naar behoren, maar dat was vooral omdat Promes daarvoor onzichtbaar was geweest.”

Valentijn Driessen schrijft in zijn column in De Telegraaf dat Feyenoord met lege handen stond door de angst om in de eerste 25 minuten te voetballen. Tegelijkertijd zag hij dat de opbouw van Ajax dusdanig ontregeld werd, dat doelman André Onana vaak de lange bal moest hanteren. “Vandaar is er in Amsterdam meer nodig dan alleen de komst van Sébastien Haller om Champions League-kwalificatie af te dwingen met een kampioenschap en te overleven in de nationale beker én de Europa League. Kwam bij dat het laatste kwartier de ene na de andere Ajacied door z’n hoeven zakte met kramp. De uitputtingsslag komende vier maanden rechtvaardigt een versterking voor de verdediging, het middenveld en bij vertrek van Klaas-Jan Huntelaar voor de spitspositie.”

Sjoerd Mossou haalt in zijn kijk op Ajax - Feyenoord in het Algemeen Dagblad het moment in de blessuretijd aan, waar Dusan Tadic naar de grond ging na neus aan neus te hebben gestaan met Lutsharel Geertruida. “Het gedrag van de Serviër was bloedirritant en onsportief bovendien, maar paste wel in het totaalplaatje van deze Klassieker. Ajax-Feyenoord was qua spelniveau zeer matig, oerlelijk zelfs, maar het was wél een gevecht naar internationale maatstaven.”

“Dit was allesbehalve een duel van Champions League-niveau, maar wél een gevecht zoals je dat bij pakweg Partizan-Rode Ster of Boca Juniors-River Plate geregeld ziet. Aanvallend zwak en rommelig, verdedigend ruim voldoende”, vervolgt het schrijven. Er wordt aangehaald dat een Klassieker in Amsterdam voor het eerst in tijdens weer eens spannend was. Uros Spajic speelde Sébastien Haller uit de wedstrijd, zo luidt de conclusie. “Dat deed hij samen met Marcos Senesi, in Amsterdam de beste speler op het veld. De Argentijn was uitstekend aan de bal, maar verdedigde geconcentreerd en feilloos, op een manier die in Zuid-Amerika als norm geldt.”

De Volkskrant schrijft dat het veelzeggend is dat een treffer van Gravenberch de doorslag gaf in de Klassieker. “Waar het hardwerkende middenveldtrio van Feyenoord zo veel defensieve taken te vervullen heeft dat aanvallen slechts een bijkomstigheid is, blijft de middenlinie van Ajax productief”, stelt de krant. “Na rust daalt het wedstrijdniveau, vooral aan de kant van de thuisploeg. Dat dit gepaard gaat met het geblesseerd uitvallen van Gravenberch, is geen toeval. De achttienjarige speler is de best presterende middenvelder van deze twee titelkandidaten.”

Het NRC Handelsblad richt zijn verslag op Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis. “Hij zou misschien willen voetballen zoals Ajax dat doet. Dominant en met veel druk en variatie. Steven Berghuis is de Ajax-voetballer onder de Feyenoorders. Lichtvoetig, stijlvol, creatief. Een speler met ‘snelle voeten’, zoals Co Adriaanse ooit zei, zijn trainer bij FC Twente, waar hij tien jaar geleden doorbrak”, schrijft de krant. “Zondag speelde hij met Feyenoord in Amsterdam op een manier zoals hij het graag wil – althans, een groot deel van de wedstrijd. Feyenoord leek in fases Ajax – en andersom. Wat niet voorkwam dat Feyenoord verloor, met 1-0.”

“Van fris aanvalsspel was in de klassieker geen sprake. Feyenoord had zich ingesteld op de tegenstander en deed dat goed, zoals al het hele seizoen”, zag Het Parool. “Haps stond linksbuiten, om Ajax’ rechtsback Noussair Mazraoui te schaduwen. De Rotterdammers lieten de bal veelvuldig aan Jurriën Timber. Het was voor Daley Blind moeilijk om de regie te voeren vanuit de laatste lijn.”

“Davy Klaassen moest na één helft al zijn maatje Ryan Gravenberch missen. De doelpuntenmaker viel geblesseerd uit. Maar Klaassen ging voorop in de strijd. Het was hard nodig om de 1-0 over de streep te trekken. Onana had in de extra tijd nog wel een geweldige redding in huis op een schot van Leroy Fer en Luis Sinisterra kopte op de lat. Ajax kroop door het oog van de naald”, concludeert de krant. Het Parool deelt twee onvoldoendes uit aan de zijde van Ajax: Quincy Promes en Antony krijgen een 5 toebedeeld.