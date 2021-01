Koeman likt wonden na verloren finale: ‘Ik snap de frustratie van Messi’

Maandag, 18 januari 2021 om 00:35 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 01:00

Barcelona likte zondagavond de wonden na de verloren strijd om de Spaanse Super Cup. In de 89e minuut stond het team van Ronald Koeman nog met 2-1 voor tegen Athletic Club, dat echter in de slotminuten een verlenging afdwong en daarin dankzij een wonderschoon doelpunt van Iñaki Williams aan het langste eind trok. Koeman erkende na afloop dat zijn team een mentale tik te verwerken heeft gekregen. “We zijn bijzonder teleurgesteld omdat we deze finale wilden winnen”, reageerde de Nederlander na afloop van het duel in La Cartuja in Sevilla.

“Ik ben nog steeds van mening dat we op de goede weg zijn en dat we aan de beterende hand zijn. Maar we hebben niet veel tijd om ook nog eens tegenslagen te moeten verwerken. LaLiga en de Copa del Rey staan om de hoek. Voor veel spelers is het spelen van een finale een ervaring extra. Dat is ook belangrijk voor de toekomst”, benadrukte Koeman, die de vraag kreeg of hij inzag waar Barcelona het heeft laten liggen. “Het was een wedstrijd waarin de teams aan elkaar gewaagd waren. We zorgden niet voor veel gevaar. Na ons openingsdoelpunt scoorde Athletic al snel. Daarna kwamen wij weer op voorsprong, maar zij scoorden in de negentigste minuut. Dat doelpunt was het ergste. Op die manier is het moeilijk om te winnen. We hebben het geprobeerd, maar zonder resultaat.”

“We moeten in defensief opzicht beter worden”, vervolgde Koeman. “Meer vastberaden zijn in ons strafschopgebied. We kunnen niet toestaan dat de tegenstander kan draaien, schieten of een pass kan geven. En meer in de buurt van het vijandelijke strafschopgebied komen. Ik ben niet boos. Ik doe mijn best. Ik doe het nu niet slecht als trainer en ik ben ook niet de allerbeste trainer als ik win. Maar deze nederlaag komt heel hard aan. Of het een stap terug is? Nee, zo zie ik het niet. Een prijs zorgt ervoor dat je sterker wordt, dat klopt. Maar we gaan in de komende wedstrijden laten zien dat we op de goede weg zijn.”

EERSTE RODE KAART OOIT VAN LIONEL MESSI VOOR BARCELONA. Geplaatst door voetbalzone op Zondag 17 januari 2021

De tweede tegentreffer van Asier Villalba, die van dichtbij scoorde na een vrije trap van Iker Muniain, was een hard gelag voor Barcelona. “Wat er is gebeurd? Het is ook de kwaliteit van de tegenstander”, reageerde Koeman. “Ze hebben spelers die bij standaardsituaties goed uit de voeten kunnen. Wij hebben daar juist altijd moeite mee. Het ontbreekt ons aan lengte in dat soort situaties. Volgens mij stond onze defensieve lijn niet goed. Ik moet daar nog eens goed naar kijken.” Barcelona moet zodoende nog langer wachten op de eerste prijs sinds 27 april 2019, toen de Catalanen de landstitel veroverden.

Lionel Messi maakte als basiskracht zijn rentree, maar hij haalde het laatste fluitsignaal niet. Hij kreeg in de slotminuten een rode kaart vanwege het uitdelen van een dreun aan Villalba. “Of Messi honderd procent klaar was voor deze wedstrijd? We hebben met elkaar gesproken. Hij gaf aan dat hij klaar was om te starten. Hij heeft het volgehouden. Meer valt er niet over te zeggen.” Over de rode kaart van Messi of de arbitrage wilde de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal niets kwijt. “Het is beter dat ik niets zeg. Anders val ik in herhaling en daar houd ik niet van. Maar ik snap de frustratie van Messi. Ik weet niet hoeveel overtredingen hij heeft moeten incasseren. Maar het is ook vrij gebruikelijk dat spelers die veel dribbelen vaak overtredingen te verwerken krijgen.”