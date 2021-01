Ibrahim Afellay: ‘Heeft hij ons het hele jaar voor de gek gehouden of zo?’

Zondag, 17 januari 2021 om 23:55 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:02

Het spel van Feyenoord in de wedstrijd tegen Ajax kan de analisten van Studio Voetbal bekoren. Behoudens de openingsfase maakte de ploeg van Dick Advocaat een goede indruk in de Klassieker, menen Pierre van Hooijdonk en Ibrahim Afellay. Feyenoord was met name in de tweede helft de bovenliggende partij, maar verloor toch met 1-0 door een doelpunt van Ryan Gravenberch in het eerste bedrijf.

Van Hooijdonk stoorde zich aan de wijze waarop Feyenoord de wedstrijd aanving, zo geeft de oud-aanvaller aan tijdens het praatprogramma. "Ze speelden met een luier aan, met angst. Ze hielden tegen en ondernamen zelf helemaal niets." Dat veranderde echter naarmate de wedstrijd vorderde, merkt Van Hooijdonk op. "Dick Advocaat probeerde ons van tevoren probeerde wijs te maken dat Feyenoord geen druk kán zetten op een tegenstander, maar het is nu toch wel bewezen dat ze dat wél kunnen? Ajax is het sterkste team van de competitie en ze leggen Ajax gewoon het vuur na aan de schenen door druk te zetten."

Giovanni van Bronckhorst, voormalig trainer van Feyenoord, roemt de defensie van Feyenoord. "Ik vond de verdediging van Feyenoord geweldig spelen, met name Tyrell Malacia en Lutsharel Geertruida, die een heel goede ontwikkeling doormaakt. De verdediging zat zo goed in de wedstrijd, was fel en won duels. Ik heb eigenlijk Antony en Dusan Tadic niet gezien en Sébastien Haller ook niet echt", somt hij op. "Het is heel knap dat Feyenoord ze uit de wedstrijd speelde. Feyenoord is verdedigend gewoon heel stabiel en dat was vandaag ook het geval. Ze creëerden veel kansen en hebben zichzelf tekortgedaan."

"Naarmate de tweede helft vorderde, kreeg je steeds meer sympathie voor Feyenoord en was je aan je het wachten tot het doelpunt viel", vult Afellay aan. Volgens de oud-middenvelder was het de uitgelezen mogelijkheid om Ajax voor het eerst sinds 2005 te verslaan in Amsterdam. "Als je ziet hoe Uros Spajic en Marcos Senesi volle bak doordekken op het middenveld, met Jens Toornstra als aanjager, dan denk je: heeft hij (Dick Advocaat, red.) ons het hele jaar voor de gek gehouden of zo? Kom op man, je bent Feyenoord, een heel grote club in Nederland. Dan moet je toch ook naar die mogelijkheden spelen? Ze hebben vandaag aangetoond dat ze een goede ploeg als Ajax de wil kunnen opleggen."