Valentijn Driessen voorziet schorsing: ‘Als je dit toestaat, is het einde zoek’

Zondag, 17 januari 2021 om 23:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:26

Valentijn Driessen is van mening dat Roger Schmidt moet worden gestraft voor zijn uitspraken na de gewonnen wedstrijd van PSV tegen Sparta Rotterdam (3-5). De trainer van de Eindhovenaren uitte zaterdagavond een opvallende beschuldiging aan het adres van scheidsrechter Bas Nijhuis, die volgens de Duitser zou hebben gezegd dat hij bewust tegen PSV had gefloten. Nijhuis ontkende de aantijging en maandag besluit de aanklager betaald voetbal of hij actie onderneemt.

Volgens Driessen verdient Schmidt een schorsing van één of twee wedstrijden. “Het lijkt erop dat hij de boel bewust op scherp wil zetten door een natuurlijke vijand te creëren”, aldus de chef voetbal van De Telegraaf over Schmidt. “Nu heb ik de wedstrijd ook zitten te kijken en ik vond Bas Nijhuis op één overtreding na een prima wedstrijd fluiten. Hij liet veel gaan, de spelers respecteerden elkaar en deden geen rare dingen.”

Schmidt verweet Nijhuis onder andere dat hij zijn spelers niet in bescherming zou hebben genomen op het met sneeuw bedekte veld op Het Kasteel. “Je kan in iedere wedstrijd geblesseerd raken, daar heeft Nijhuis niks mee te maken”, concludeert Driessen. Nijhuis reageerde verbaasd op de uitspraken van Schmidt en was zich van geen kwaad bewust. “Hij geloofde het bijna niet”, zag ook Driessen. “Ik heb ook nog nooit een Nederlandse trainer dit horen zeggen. Het was heel gekleurd, heel eenzijdig. Daar moet hij snel mee ophouden.”

De trainer van PSV gaf na afloop op de persconferentie aan dat hij Nijhuis nooit meer hoefde te spreken en baseerde zijn uitspraken over Nijhuis op andermans woorden. “Van horen zeggen ga je liegen”, aldus Driessen. “Dit had Schmidt nooit zo moeten doen. Het is terecht dat de tuchtcommissie er een zaak van maakt en dit onderzoekt.” De aanklager betaald voetbal zal maandag beslissen of hij actie onderneemt tegen Schmidt. “Het zal sowieso behandeld gaan worden. Hier moet hij de consequenties van dragen. Zet hem maar één of twee wedstrijden op de tribune, want als je dit toestaat, is het einde zoek.”