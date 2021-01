Internazionale zet hulpeloos Juventus na Derby d'Italia op grote achterstand

Zondag, 17 januari 2021 om 22:40 • Dominic Mostert

Internazionale heeft zondagavond een doffe dreun uitgedeeld aan Juventus in de strijd om de landstitel. De nummer twee van de Serie A boekte en 2-0 zege op de nummer vijf, die een achterstand van zeven punten heeft op zowel koploper AC Milan als Inter. Arturo Vidal opende de score tegen zijn oude club, waarna Nicolò Barella de eindstand bepaalde. Niet alleen de uitslag zal tot onvrede leiden bij Juventus, maar ook het vertoonde spel. De bezoekers creëerden nauwelijks kansen in de Derby d'Italia.

Andrea Pirlo voerde vier wijzigingen door in zijn opstelling ten opzichte van de wedstrijd tegen Sassuolo (3-1 zege) van een week geleden. Giorgio Chiellini nam centraal achterin de plek van Merih Demiral over, terwijl Arhur en Weston McKennie naar de bank verdwenen ten faveure van Adrien Rabiot en Aaron Ramsey. Tot slot werd de geblesseerde Paulo Dybala vervangen door Álvaro Morata. Inter, dat vorige week met 2-2 remiseerde bij AS Roma, trad aan met één nieuwe speler: op de linksbackpositie speelde Ashley Young op de plek van Matteo Darmian. Stefan de Vrij startte in het hart van de verdediging; bij Juventus ontbrak Matthijs de Ligt vanwege zijn coronabesmetting.

Na tien minuten keurde scheidsrechter Daniele Doveri een openingsdoelpunt van Cristiano Ronaldo af wegens buitenspel, nadat hij was bediend door Federico Chiesa, en een minuut later was het raak aan de overzijde. Na een voorzet van Barella vanaf de rechterflank torende Vidal boven iedereen uit en kopte hij van dichtbij raak. Vervolgens ontstonden er kansen om de score nog verder op te voeren. Halverwege de eerste helft dwong Romelu Lukaku doelman Wojciech Szczesny tot een redding; in de rebound schoot Lautaro Martínez over. Vervolgens stuitte Lukaku opnieuw op de keeper, ditmaal na een sprint en een voorzet van Barella vanaf de rechterflank.

In de openingsfase van de tweede helft verdubbelde Inter de marge. Via een lange pass van achteruit sneed Alessandro Bastoni de gehele defensie van Juventus open. Barella kon door de as van het veld sprinten, nam de bal aan en stond plots oog in oog met Szczesny. Met een onberispelijk schot in de rechterbovenhoek zorgde hij voor de 2-0. Hoewel het nog vroeg was, zorgde Inter daarmee min of meer voor de beslissing. Het tempo lag in de tweede helft vrij laag en kansen waren schaars. Juventus was niet bij machte om Inter in de problemen te brengen. Pas vier minuten voor tijd ontstond een schotkans voor Chiesa en Samir Handanovic bracht redding in de benedenhoek.