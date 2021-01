Hoogstandjes De Bruyne en Gündogan brengen City dichterbij Man Utd

Zondag, 17 januari 2021 om 22:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:16

Manchester City heeft bij zijn inhaalrace in de Premier League belangrijke zaken gedaan in de strijd om de landstitel. De ploeg van Josep Guardiola was met 4-0 te sterk voor Crystal Palace na twee treffers van John Stones en goals van zowel Ilkay Gündogan als Raheem Sterling. City heeft nog een achterstand van twee punten op koploper Manchester United, maar speelde een wedstrijd minder. Bij Crystal Palace kwam Jaïro Riedewald twintig minuten voor tijd binnen de lijnen en bleef Patrick van Aanholt op de bank. Nathan Aké is nog altijd geblesseerd.

Sinds de nederlaag tegen Tottenham Hotspur (2-0) in november verloor City geen duel meer in de Premier League. De ploeg speelde in de duels die volgden twee keer gelijk en stapte zes keer met een overwinning van het veld. Midweeks boekte de ploeg van Guardiola een 3-0 zege op Birmingham City in de strijd om de FA Cup. De thuisploeg kwam tegen Crystal Palace moeizaam op gang en zorgde pas na een half uur spelen voor enige opwinding. De Bruyne had een vrije doortocht richting het doel van Vicente Guaita, maar was slordig in zijn eindpass, terwijl de Belg zelf in kansrijke positie stond.

Kevin De Bruyne: 100 assists in officiële wedstrijden voor Manchester City. Sinds zijn debuut gaf geen enkele andere Premier League-speler er meer dan 69. Geplaatst door voetbalzone op Zondag 17 januari 2021

Uit de corner die volgde was het alsnog raak. De Bruyne bracht de bal met de buitenkant van de voet op fenomenale wijze voor de tweede keer voor het doel en vond het hoofd van John Stones: 1-0. Het was voor De Bruyne zijn honderdste assist in alle competities voor City. The Citizens hadden weinig te duchten van Palace en leken kort na rust een penalty te krijgen na een struikelpartij van Raheem Sterling, maar daar wilde arbiter Lee Mason niet aan. Tien minuten later was het wel raak. Palace kreeg een hoekschop van Bernardo Silva niet weggewerkt, waarna Ilkay Gündogan de bal schitterend in de rechterbovenhoek krulde: 2-0.

City bleef scherp en profiteerde via Sterling bijna van onachtzaamheid in de verdediging van Palace. Guaita hield de bal te lang aan de voet, maar kon nog net voorkomen dat de kleine aanvaller er met het leer vandoor ging. Even later was de sluitpost wel geklopt, toen hij een rebound van opnieuw Stones onder zich door moest laten gaan. Het slotakkoord kwam van de voet van Sterling, die met een vrije trap mocht aanleggen vanaf de rand van de zestien. De Engels international vond de rechter kruising en liet Guaita voor de vierde keer kansloos.