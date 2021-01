Van der Sar: ‘Op die manier hebben wij hoop dat hij bij ons blijft’

Zondag, 17 januari 2021 om 21:50 • Yanick Vos

Edwin van der Sar heeft goede hoop dat Brian Brobbey zijn contract bij Ajax verlengt, zo heeft hij zondagavond laten weten bij Rondo. De talentvolle spits heeft al geruime tijd een aanbieding van de Amsterdammers op zak, maar nog altijd heeft de cliënt van Mino Raiola zijn handtekening nog niet gezet. Door het uitblijven van een akkoord kwamen de afgelopen weken geruchten over een vertrek op gang. Brobbey werd zelfs al in verband gebracht met een transfer naar Borussia Dortmund, waar hij naar verluidt in de zomer Erling Haaland zou moeten opvolgen.

Trainer Erik ten Hag en directeur voetbalzaken Marc Overmars lieten de afgelopen weken al weten dat zij het zonde zouden vinden als Brobbey niet verlengt bij Ajax. Zondagavond heeft ook algemeen directeur Van der Sar zich uitgelaten over de contractsituatie van de achttienjarige spits. “Ik weet niet of hij weg wil, maar zijn contract is niet verlengd. We zijn bezig om die te verlengen, maar dat duurt vrij lang”, aldus Van der Sar zondagavond bij het voetbalpraatprogramma van Ziggo Sport. De Ajax-directeur beseft dat er meerdere belangen spelen bij een eventueel nieuw contract van Brobbey, waaronder die van Raiola. “Het zal een gedeelte zijn”, aldus Van der Sar. “Als wij met Brian praten, is het prima. We hebben vertrouwen in hem. Dat zie je ook in de minuten die hij krijgt. Op die manier hebben wij hoop dat hij bij ons blijft.”

Hoewel Brobbey geen uitzicht heeft op een vaste basisplaats bij Ajax, denkt Van der Sar dat het goed is voor hem en andere talenten om zichzelf eerst te ontwikkelen in de Eredivisie. “In Nederland krijgen talenten een kans, maar dat betekent niet dat je er gelijk negentig minuten moet staan. Gravenberch is ook vroeg gebracht, om daarna weer een tijdje in de luwte geweest te zijn om zijn minuten te pakken, kracht op te bouwen en betrouwbaar te worden”, vervolgt de oud-keeper, die benadrukt dat Brobbey dit seizoen al regelmatig in actie is gekomen in het eerste elftal. “In december heeft hij veel gespeeld. Hij viel tegen Atalanta uit met een hersenschudding en dat heeft hem lang gekost. Anders had hij tegen ADO Den Haag en Willem II gewoon gespeeld”, stelt Van der Sar over Brobbey, die zondag in de 83ste minuut als invaller binnen de lijnen kwam in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord.