Thiago Silva moet vrezen voor schorsing na hartverwarmend gebaar

Zondag, 17 januari 2021 om 21:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:56

Thiago Silva wordt mogelijk geschorst naar aanleiding van een voorval in de Premier League zaterdagavond. De verdediger van Chelsea gunde zijn wedstrijdshirt na afloop van het duel met Fulham (0-1 winst) aan een medewerker van de tegenstander, maar schond daarmee de aangescherpte coronaregels. De actie van de Braziliaan volgde op een brief van Premier League-directeur Richard Masters, die clubs eerder deze week waarschuwde voor het uitwisselen van wedstrijdshirts.

Chelsea wist zaterdag voor het eerst in vier optredens een wedstrijd in de Premier League in winst om te zetten en dat leidde bij Silva tot een hartverwarmende actie. De verdediger sprintte na het laatste fluitsignaal naar de hoek van het veld, waar een bouwvakker namens Fulham aan het werk was met werkzaamheden aan Craven Cottage. De verdediger gooide zijn shirt, waarna de medewerker het exemplaar met liefde in ontvangst nam.

De actie wordt in de Engelse media groot uitgemeten en zou volgens de Daily Mail zelfs kunnen leiden tot een schorsing voor de van Paris Saint-Germain overgekomen Silva. Deze week werden in de Premier League strikte nieuwe voorwaarden doorgevoerd om de verspreiding van het coronavirus onder de teams te voorkomen, waaronder een verbod op het uitwisselen van gedragen wedstrijdshirts. Everton-aanvaller Richarlison kwam om dezelfde reden in november in een negatief daglicht te staan, maar werd niet geschorst.

Fulham was een van de clubs die zwaar getroffen werd door de coronapandemie, waardoor onder andere de competitiewedstrijd tegen Tottenham Hotspur eind vorig jaar noodgedwongen moest worden uitgesteld. Ook bij Aston Villa sloeg het coronavirus toe. De club sloot begin januari het trainingscomplex na een corona-uitbraak. Reden genoeg voor uitvoerend directeur Masters van de Premier League om strengere protocollen op te stellen. Zo is het niet meer toegestaan om handen te geven en elkaar te knuffelen bij het vieren van een doelpunt.