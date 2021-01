Dominante Kevin Strootman stapt met knap resultaat van het veld bij rentree

Zondag, 17 januari 2021 om 19:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:54

Bij de rentree van Kevin Strootman in de Serie A heeft Genoa een verdienstelijk gelijkspel bijgeschreven op bezoek bij Atalanta. De laagvlieger, die na de puntendeling zestiende staat in de competitie, hield Atalanta in Bergamo op 0-0. Strootman deed 56 minuten mee in Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Atalanta blijft op de zesde plek staan.

Voor het eerst in 882 dagen stond Strootman op het veld in de Serie A. De winteraanwinst van Genoa maakte deel uit van een vijfmansmiddenveld en was niet de enige Nederlander op het veld, want Marten de Roon en Hans Hateboer begonnen bij Atalanta vanaf de aftrap. Sam Lammers zat op de bank. Strootman speelde een goede eerste helft, waarin hij het middenveld van Genoa dirigeerde.

Gescoord werd er niet in de eerste helft. De eerste kansen van de wedstrijd waren voor Genoa, waarna Atalanta tweemaal gevaarlijk werd via Duván Zapata. Kort voor de pauze ontstond een grote mogelijkheid voor spits Eldor Shomurodov van Genoa na voorbereidend werk van Miha Zajc, maar doelman Pierluigi Gollini verrichtte een knappe redding.

Halverwege de tweede helft kreeg Genoa de bal niet weg na een corner en trof Hateboer de paal met een venijnig schot. Het was de beste mogelijkheid van de tweede helt. Er kwamen nog wat speldenprikken aan weerszijden, zoals een inzet van Robin Gosens die werd gepareerd door Mattia Perin, en Lammers vroeg tevergeefs om een penalty toen hij naar het gras ging na een voorzet van Gosens. Zodoende bleef het bij 0-0.