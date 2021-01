Luka Jovic met twee treffers direct goud waard voor Eintracht Frankfurt

Zondag, 17 januari 2021 om 20:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:19

Eintracht Frankfurt heeft zondagavond dankzij Luka Jovic een 3-1 zege geboekt op Schalke 04. De van Real Madrid teruggekeerde aanvaller nam twintig minuten voor het einde van de wedstrijd de 2-1 voor zijn rekening en besliste het duel in de blessuretijd. Door de overwinning maakt de ploeg een sprong op de ranglijst en staat het na zondagavond zevende.

De thuisploeg trok in de eerste helft het initiatief naar zich toe. Via Martin Hinteregger was Eintracht Frankfurt na een kwart wedstrijd dicht bij de openingstreffer, maar de verdediger zag zijn kopbal op aangeven van Amin Younes op de lat belanden. Amper vijf minuten later was het wel raak. André Silva werd gevonden door Erik Durm en liet doelman Ralf Fährmann kansloos met een schot in de verre hoek. Heel lang kon Eintracht niet van de voorsprong genieten, daar Matthew Hoppe voor zijn vierde treffer van dit Bundesliga-seizoen zorgde: 1-1. De negentienjarige Hoppe zorgde er vorige week tegen Hoffenheim met drie treffers eigenhandig voor dat Schalke voor het eerst sinds 358 dagen weer een overwinning boekte in de Bundesliga (4-0).

Frankfurt leek amper onder de indruk van de gelijkmaker en drukte door via Silva, maar de Portugees vond Fährmann op zijn weg. Ook Durm was gevaarlijk, maar zag zijn inzet op aangeven van Djibril Sow via de doelman van Schalke naast het doel worden getikt. Hütter bracht vervolgens na ruim een uur spelen Jovic binnen de lijnen en werd tien minuten later beloond. De Serviër werd bediend door Filip Kostic en schoot knap raak met een halve volley: 2-1.

Schalke probeerde in de slotfase een gelijkmaker te forceren, maar moest toezien hoe Jovic met zijn tweede van de wedstrijd de grote man werd aan de kant van Eintracht. De spits werd de diepte ingestuurd door Kostic, ontdeed zich in het strafschopgebied van zijn directe tegenstander en liet Fährmann vervolgens in de korte hoek kansloos: 3-1. Daarmee scoorde Jovic in een half uur bij Eintracht net zo vaak als de 32 wedstrijden die hij in actie kwam namens Real Madrid.