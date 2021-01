Gravenberch doet onthulling over blessure: ‘Ik heb er al jaren last van’

Zondag, 17 januari 2021 om 19:43 • Yanick Vos • Laatste update: 19:50

Ryan Gravenberch viel zondag geblesseerd uit in De Klassieker tegen Feyenoord. De middenvelder tekende voor het enige doelpunt van de wedstrijd, maar moest zich halverwege de wedstrijd laten vervangen. Na afloop van de 1-0 overwinning op de Rotterdammers heeft hij laten weten dat hij uitviel vanwege een blessure aan zijn onderrug. In gesprek met Hans Kraay junior onthult de Ajacied dat hij daar al jaren last van heeft.

Gravenberch ging vijf minuten voor de rust op de grond zitten. Na een korte behandeling kon hij door, maar Ten Hag besloot hem in de rust te vervangen voor Jurgen Ekkelenkamp. “Ik heb al jaren last van mijn onderrug. Het wordt steeds erger en erger”, zei de achttienjarige middenvelder, die werd uitgeroepen tot Man of the Match. “Als ik dan door blijf spelen, wordt het nog erger en lig ik er misschien langer uit. Ik wil er zo snel mogelijk van af. Het gaat weg en dan komt het weer.”

Gravenberch tekende na 22 minuten voor de 1-0. Op aangeven van Sébastien Haller kwam hij in een gevaarlijke positie voor het doel van Nick Marsman. Gravenberch kapte Marcos Senesi uit en verschalkte Marsman met zijn linkervoet in de linkerhoek. “Ik kreeg de bal van Haller, nam hem aan en zocht. Met rechts kon ik misschien schieten, maar ik kon het gaatje niet vinden. Ik kapte hem naar mijn linker en schoot hem binnen”, beschrijft de Ajacied zijn doelpunt. “Ik kan mijn linkerbeen aardig gebruiken, dat heb je vandaag gezien.”

De Nederlands jeugdinternational is niet tevreden over de manier waarop Ajax speelde. “In de tweede helft liepen bij een beetje achteruit en daardoor kon Feyenoord komen en kansen creëren. Dan is het op het eind nog een beetje billenknijpen”, aldus Gravenberch, wiens woorden worden onderstreept door Daley Blind. “Het was spannend voor ons. Ik denk dat we vanaf de 65ste of 70ste minuut goed onder druk stonden. We kwamen niet echt in ons spel. We willen altijd domineren, maar er zijn altijd momenten - zoals vandaag - dat het niet lukt. Dat had ook te maken met de manier van druk zetten van Feyenoord, ze durfden ook steeds meer de vrije man te zoeken.”

Blind denkt dat Ajax Feyenoord meer pijn had kunnen doen vanuit de counter. “Dat speelden we bij vlagen héél slecht uit.”, aldus Blind, die aangeeft dat hij niet geschrokken is van het niveau van Ajax. “Nee, zeker niet. We weten wat we kunnen, zulke wedstrijden zitten er soms tussen. Dan vind je de oplossing niet en kan je het spel niet maken. Maar we moeten ons niet van de wijs laten brengen. Feyenoord heeft het goed gedaan, eerlijk is eerlijk. We kwamen er niet aan te pas, maar de drie punten blijven in Amsterdam. Als je niet kunt domineren, dan moet je strijden. We hebben laten zien dat we dat ook kunnen.”