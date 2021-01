Man Utd verdedigt koppositie in teleurstellende topper tegen Liverpool

Zondag, 17 januari 2021 om 19:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:27

Liverpool en Manchester United hebben zondagmiddag de hoge verwachtingen niet waar kunnen maken in de onderlinge topper in de Premier League. Beide ploegen kwamen niet tot scoren en daar was United het meest content mee. Door de puntendeling behoudt de ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer de koppositie. Liverpool wacht inmiddels al vier duels op een overwinning in de Premier League, nadat de ploeg in de voorbije weken punten verspeelde tegen West Bromwich Albion (1-1), Newcastle United (0-0) en Southampton (1-0).

Met Donny van de Beek op de bank en Georginio Wijnaldum in de basis begonnen beide ploegen met de beste intenties aan het duel. Ze schroefden het tempo vanaf de eerste minuut flink op, maar wisten daarin niet tot grote kansen te komen. Na een kwartier spelen zorgde Roberto Firmino voor het eerste moment van opwinding na een steekpass van Xherdan Shaqiri, maar de Braziliaan faalde opzichtig en zag zijn schot met links ruim naast gaan. Ook Mohamed Salah had weinig succes in de afronding en produceerde een afzwaaier.

De laatste keer dat Manchester United wist te winnen van Liverpool was in 2018 (2-1), toen Marcus Rashford met twee treffers de grote man was. De ploeg van Solskjaer kwam er zondag nauwelijks aan te pas en had een standaardsituatie nodig om voor het eerst gevaarlijk te worden. Shaqiri beging na ruim een half uur spelen een overtreding op Luke Shaw en zag de daaropvolgende vrije trap van Bruno Fernandes rakelings langs de kruising suizen.

Waar het tempo in de beginfase van de eerste helft moordend was, verzuimden beide ploegen in de tweede helft het gaspedaal in te trappen. Reden genoeg voor Solskjaer om na een uur spelen Edinson Cavani binnen de lijnen te brengen. De Uruguayaan stond koud in het veld toen hij Salah bijna voor de openingstreffer zag aantekenen. De aanvaller kwam tussen drie verdediger van United knap tot een schot, maar mikte naast. Aan de andere kant zorgde Fernandes voor gevaar door op aangeven van Shaw van dichtbij op de benen van Alisson Becker te schieten.

In de slotfase waren er over en weer kansen, maar waren het beide doelmannen die zich wisten te onderscheiden. David de Gea deed dat door een schot van Thiago Alcántara uit de bovenhoek te plukken, terwijl Becker handelend optrad op een inzet van Paul Pogba. De Fransman kreeg de bal per toeval voor de voeten, maar was onnauwkeurig in de afronding.