Enorme boost voor Ronald Koeman in jacht op eerste prijs

Zondag, 17 januari 2021 om 19:57 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:09

Lionel Messi maakt zondagavond in de finale van de Spaanse Super Cup zijn rentree bij Barcelona. De clubtopscorer aller tijden behoort tot de basiself van Ronald Koeman voor de ontmoeting met Athletic Club in het Estadio La Cartuja in Sevilla. Messi hield spierklachten over aan de competitiewedstrijd tegen Granada (0-4) van vorige week zaterdag en liet vervolgens de halve finale van de Spaanse Super Cup tegen Real Sociedad (1-1) schieten. Messi trainde zondagmiddag echter gewoon mee met de A-selectie en verschijnt ook aan het startsignaal.

Koeman liet zaterdag doorschemeren dat Messi zou bepalen of hij inzetbaar zou zijn of niet. “Hij heeft gisteren individueel getraind en we zullen zien of hij denkt dat hij kan spelen of niet”, vertelde de Nederlander op de persconferentie. “Het woord is aan hem. We wachten morgenochtend af om te kijken hoe hij zich voelt. We hopen dat hij kan spelen. Maar of hij nou wel of niet speelt, we gaan proberen ons spel te spelen.” Messi vormt een voorhoede met Ousmane Dembélé en Antoine Griezmann en dat betekent dat Martin Braithwaite op de bank moet plaatsnemen.

Ook Sergiño Dest maakt deel uit van de basiself. De ex-speler van Ajax moest het duel met Real Sociedad van afgelopen woensdag eveneens door fysieke klachten laten schieten en werd vervangen door Óscar Mingueza. De zelf opgeleide verdediger vindt zichzelf terug op de bank. De opstelling van Barcelona kent verder geen verrassingen of veranderingen ten opzichte van het midweekse duel met Real Sociedad.

Koeman kan zondag in zijn 26ste wedstrijd als hoofdtrainer van Barcelona zijn eerste prijs in de wacht slepen. Na 25 duels in alle competities staat de teller op 15 overwinningen, 5 remises en 5 nederlagen, en een doelsaldo van 54-23. Barcelona heeft al ruim een maand niet meer verloren: na de 1-0 nederlaag in en tegen Cádiz werden zes van de acht LaLiga-duels gewonnen en verloren alleen Valencia (2-2) en Eibar (1-1) niet. Het halve finale-duel met Real Sociedad werd na 120 minuten door strafschoppen beslist.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo, Lenglet, Alba; Pedri, Busquets, De Jong; Dembélé, Griezmann en Messi.