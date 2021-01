Besiktas slaat toe na rode kaart en dient Galatasaray flinke dreun toe

Zondag, 17 januari 2021 om 18:57 • Dominic Mostert

Besiktas heeft de topper tegen Galatasaray in de Süper Lig zondag omgezet in een overwinning. Na een rode kaart voor spits Mbaye Diagne van Galatasaray in de tweede helft trok de koploper van de Süper Lig de wedstrijd naar zich toe: 2-0. Besiktas heeft nu 38 punten en heeft een voorsprong van drie punten op Fenerbahçe, dat maandag nog in actie komt tegen Ankaragücü. Galatasaray, dat al sinds 2015 niet meer won op bezoek bij Besiktas, staat vierde met 33 punten.

Met zes doelpunten in de laatste drie officiële wedstrijden is Cyle Larin de man in vorm bij Besiktas, maar in de slotfase van de eerste helft liet de aanvaller een enorme kans op de 1-0 onbenut. Larin profiteerde van een onzuivere breedtepass van Marcão en kon alleen afstormen op keeper Okan Kocuk, maar schoot over. Kort daarvoor was Marcão op iets andere wijze ook onfortuinlijk, toen zijn inzet voor de lijn werd weggewerkt door Besiktas.

De eerste helft stond ook in het teken van onvrede over en weer over het optreden van arbiter Cüneyt Çakir. Zo vond Besiktas dat heldere overtredingen op Vincent Aboubakar en Rachid Ghezzal onbestraft bleven, dat Arda Turan goed wegkwam met een gele kaart voor een overtreding en dat Valentin Rosier een onterechte kaart keeg, terwijl Galatasaray in de slotfase van de eerste helft wilde dat Rosier zijn tweede gele kaart zou krijgen na contact met Marcão.

Aan die oproep gaf de arbitrage geen gehoor. Çakir greep na 57 minuten wel in door Diagne met een rode kaart weg te sturen. De spits van Galatasaray probeerde met hoog geheven been een bal uit de lucht te plukken, maar raakte met zijn noppen ogenschijnlijk het hoofd van Francisco Montero. Niet veel later maakte Ryan Babel als invaller zijn entree voor Galatasaray als vervanger van Arda Turan, terwijl landgenoot Ryan Donk van het veld stapte en werd vervangen door Younès Belhanda.

Elf minuten voor tijd slaagde Besiktas om het numeriek overwicht uit te buiten. Na een voorzet van de opgestoomde linksback Ridvan Yilmaz miste verdediger Christian Luyindama de bal in het strafschopgebied, waarna Josef de Souza vanaf een meter of tien beheerst de rechterhoek vond. In de zes minuten durende blessuretijd besliste Georges-Kevin N'Koudou de wedstrijd uit een tegenaanval, nadat Luyindama de bal op ongelukkige wijze verspeelde. Na de overwinning is Besiktas al zeven opeenvolgende wedstrijden ongeslagen. Galatasaray won in de vorige speelronde nog met 6-0 van Gençlerbirligi, maar dat was wel de enige overwinning in de laatste vier competitieduels.