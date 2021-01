Steven Bergwijn rekent af met dramatische statistiek bij zege Tottenham

Zondag, 17 januari 2021 om 16:58 • Laatste update: 17:08

Tottenham Hotspur heeft zondagmiddag een verdiende overwinning geboekt in de Premier League. Op bezoek bij Sheffield United genoot de ploeg van José Mourinho bij rust al een comfortabele 0-2 voorsprong. In de tweede helft deed de thuisploeg nog wat terug, maar door een goal van Tanguy Ndombele won Tottenham met 1-3. Basisklant Steven Bergwijn speelde een hoofdrol bij het derde doelpunt met zijn eerste assist van dit seizoen in de Engelse competitie.

Het duel met Sheffield begon voortvarend voor de Londenaren, die al na vijf speelminuten de score openden. Heung-Min Son had een goede corner in huis en vond het hoofd van Serge Aurier, die hoog boven Jayden Bogle uittorende en ter hoogte van de vijfmeterlijn binnenknikte: 0-1. Nog geen drie minuten later kreeg Son een grote kans om de voorsprong te verdubbelen. De linksbuiten ontving een steekpass van Harry Kane in het zestienmetergebied en stifte de bal vervolgens over doelman Aaron Ramsdale heen, maar de paal bracht redding voor Sheffield.

De eerste kans voor de thuisploeg ontstond na tien minuten spelen, toen Oliver Burke via de linkerkant het strafschopgebied binnenliep en uithaalde; Eric Dier was echter net op tijd terug in het strafschopgebied en kon met een teen het schot tot een hoekschop verwerken. Op slag van rust vergrootte Tottenham de marge. Pierre-Emile Höjbjerg veroverde de bal op het middenveld en vond op de rand van het zestienmetergebied de vrijstaande Kane, die vervolgens met een geplaatst schot de rechterhoek vond: 0-2.

In het tweede bedrijf bracht de thuisploeg de spanning voor even terug in de wedstrijd. John Fleck kreeg aan de linkerkant van het veld de ruimte om voor te zetten en vond David McGoldrick, die tussen twee verdedigers in zijn hoofd tegen de bal kreeg en de aansluitingstreffer maakte: 1-2. De hoop op een goed resultaat vervloog echter al snel the Blades, want drie minuten later liep Tottenham weer verder uit. Bergwijn bereikte met een bekeken lobje Tanguy Ndombele, die uit een ogenschijnlijke onmogelijke hoek de bal met een halve omhaal achter doelman Ramsdale werkte: 1-3. Het was pas de eerste assist dit Premier League-seizoen voor Bergwijn, die ook nog op zijn eerste doelpunt wacht.

Dankzij de driepunter stijgen the Spurs voorlopig naar de vierde plek op de ranglijst, waar het in punten gelijk komt met Liverpool, dat een beter doelsaldo heeft. Later op de dag kan Liverpool de koppositie nog overnemen in de rechtstreekse confrontatie met Manchester United, dat momenteel koploper is met 36 punten.