Ten Hag: ‘Dat is zeker een heerlijk duo, maar met Promes ging het ook goed’

Zondag, 17 januari 2021 om 16:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:41

Erik ten Hag heeft uitleg gegeven over de opstelling van Ajax in het duel met Feyenoord. De trainer kiest voor de tweede competitiewedstrijd op rij voor Jurriën Timber in het hart van de verdediging, waardoor Perr Schuurs op de bank blijft. De afwezigheid van Klaas-Jan Huntelaar en Mohammed Kudus in de selectie is te verklaren door blessures, legt Ten Hag uit.

Kudus keerde vorige week met een korte invalbeurt tegen PSV (2-2) terug van zijn meniscusblessure, maar is nog niet volledig hersteld. Donderdagavond was hij er niet bij tegen FC Twente (1-3 zege) en ook nu behoort de aanvallende middenvelder niet tot de wedstrijdselectie. “We nemen geen enkel risico met die jongen. Hij voelt zich na vorige week nog niet helemaal comfortabel, dus blijft hij eruit. Hij heeft de afgelopen dagen wel getraind", vertelt Ten Hag.

In de voorbeschouwing op de wedstrijd gaf analist Arnold Bruggink bij ESPN aan zich te verheugen op de samenwerking tussen Sébastien Haller en Kudus. Dat lijkt Bruggink een 'heerlijk' koppel: Haller in de spitspositie en Kudus er iets achter. "Dat is het zeker, maar Haller en Quincy Promes hebben het ook goed gedaan", reageert Ten Hag, die ook Huntelaar mist. "Kuit", reageert hij kort. Over een eventuele transfer van Huntelaar naar Schalke 04 wil hij niks kwijt. "Daar houden we ons op dit moment niet mee bezig."

Voorlopig lijken Antony en Haller ook een goed duo te vormen. De Braziliaan bereidde in Enschede het eerste doelpunt van Haller voor Ajax voor met een scherpe voorzet vanaf de rechterflank. Heeft Ten Hag tegen Antony gezegd dat hij het spel vaker breed moet houden door de aanwezigheid van de nieuwe spits? "Nee, soms moeten ze aan de buitenkanten spelen, maar er zijn momenten dat ze ook aan de binnenkant moeten spelen. Haller is goed met voorzetten, maar ook met het doorcombineren. Met Haller heb je er wat opties bij; voorzetten zijn een extra wapen. Maar daardoor moeten niet al onze spelprincipes overboord gegooid worden."

De keuze voor Timber heeft onder meer te maken met de kwaliteiten van Feyenoord. “Feyenoord heeft een heel beweeglijke linkerkant, misschien met een inzakkende Haps", doelt Ten Hag op de linksbuiten van Feyenoord. "Timber is wat beter in het doordekken en in het maken van keuzes." De trainer verwacht dat Timber, ondanks dat hij opgesteld staat als rechter centrale verdediger, Haps ook opzoekt. “Bij fases dekt hij door op Haps. Zo spelen wij. Zo zetten we vaak druk. Je kunt verwachten dat Haps nogal eens inzakt of naar binnen komt, en dan heeft Timber een job te doen in samenwerking met Davy Klaassen en natuurlijk Noussair Mazraoui."