SC Heerenveen bezig aan slechtste reeks in Eredivisie in 19 jaar tijd

Zondag, 17 januari 2021 om 16:30 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:39

SC Heerenveen en VVV-Venlo hebben elkaar zondagmiddag in evenwicht gehouden. Het Eredivisie-duel, dat op op basis van het wedstrijdverloop geen winnaar verdiende, leek door Joshua John een kwartier voor tijd beslist te worden, maar in de slotminuut voorkwamen de bezoekers via Benjamin Nygren een nederlaag: 1-1. Het was alweer de tiende keer op rij dat de Friezen niet tot winst kwamen in competitieverband: de laatste keer dat de Friezen tien keer op rij niet wonnen in de Eredivisie was in 2002. In 2015 bleven de noorderlingen op negen duels zonder zege steken.

Yahcuroo Roemer, die zijn basisdebuut bij VVV maakte als vervanger van de geschorste Vito van Crooy, creëerde de eerste grote kans van de wedstrijd. Roemer stoomde op aan de rechterkant van het veld en had fraaie voorzet op John in huis, maar door verkeerd te timen kon de linksbuiten ter hoogte van de vijfmeterlijn niet inkoppen. Halverwege de eerste helft deed zich een vergelijkbare situatie voor, toen John wederom verzuimde een voorzet van Roemer af te ronden.

Heerenveen hield zich in het eerste kwart van de wedstrijd op de vlakte, maar tien minuten voor het rustsignaal kropen de mannen van Jansen toch uit hun schulp. Joey Veerman bediende in het zestienmetergebied Arjen van der Heide met een goede steekbal; er zat echter niet genoeg vaart achter het schot van de rechtsbuiten om doelman Thorsten Kirschbaum te verschalken. Op slag rust kreeg ook Henk Veerman een grote kans na een fraaie pass van Tibor Halilovic, maar oog in oog met Kirschbaum verzuimde de clubtopscorer doel te treffen.

Na de thee kreeg Veerman vanuit een vergelijkbare positie opnieuw een mogelijkheid om zijn ploeg op voorsprong te schieten. De spits snelde het strafschopgebied in en kapte zijn directe tegenstander uit. Kirschbaum kon echter met een uiterste krachtsinspanning nog voorkomen dat Veerman kon afwerken. Halverwege het tweede bedrijf kreeg VVV voor het eerst een schot tussen de palen. Eredivisie-topscorer Giorgos Giakoumakis nam de bal op de borst aan in de zestien en probeerde met een halve omhaal te scoren, maar sluitpost Erwin Mulder liet zich niet verrassen.

Een kwartier voor tijd moest Mulder alsnog capituleren, toen John vanaf de linkerkant naar binnen sneed en met een fraaie uithaal doel trof: 1-0. Daarmee leek de eindstand op het scorebord gezet, maar niets bleek minder waar. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd schoot Nygren zijn ploeg langszij, nadat hij door goed voorbereidend werk van Siem de Jong de bal in het zestienmetergebied voor zijn voeten kreeg: 1-1.