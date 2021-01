FC Twente voelt naweeën van dreun tegen Ajax en morst opnieuw punten

Zondag, 17 januari 2021 om 16:19 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:25

FC Twente heeft zondagmiddag een riante voorsprong als sneeuw voor de zon zien verdwijnen in de uitwedstrijd tegen FC Groningen: 2-2. Het elftal van trainer Ron Jans ging in het Hitachi Capital Mobility Stadion rusten met een comfortabele 0-2 voorsprong, maar dat bleek uiteindelijk niet voldoende te zijn voor de drie punten. De Trots van het Noorden behoudt hierdoor de zesde plaats in de Eredivisie, terwijl FC Twente, dat donderdag in de slotfase met 1-3 verloor van Ajax, blijft steken op plek zeven.

FC Groningen kende een dramatische beginfase van de doorgaans beladen ontmoeting met FC Twente. In de achtste minuut was Danilo al dicht bij de openingstreffer, al kan doelman Sergio Padt op het laatste moment nog redding brengen. Uit een hoekschop, vier minuten later, was het alsnog raak voor de bezoekers. Gijs Smal legde de bal panklaar op het hoofd van Dario Dumic, die de Tukkers vervolgens de ideale start bezorgde. In minuut 22 werden de zorgen van Groningen-coach Danny Buijs zo mogelijk nóg groter. Na een onderschepping van de alerte Ramiz Zerrouki kwam de bal terecht bij Luka Ilic, die gelijk Thijs van Leeuwen wist te bereiken. Laatstgenoemde schoot gelijk raak in de verre hoek: 0-2.

Joël Drommel had niet veel te doen in de eerste helft, maar desondanks moest de Twente-doelman handelend optreden in de 35ste minuut bij een harde knal van Tomas Suslov. Verder wist de povere thuisploeg in de eerste 45 minuten niet te komen. Na rust echter kwam een heel ander FC Groningen voor de dag. Buijs wisselde driemaal halverwege en bracht Daniël van Kaam, Ramon Pascal Lundqvist en Sam Schreck binnen de lijnen als vervangers van Suslov, Azor Matisuwa en Alessio Da Cruz. De vele wissels leken de thuisclub te inspireren, want twee minuten na de hervatting was daar de aanslutingstreffer van Ahmed El Messaoudi, die van dichtbij binnenwerkte.

Luttele minuten later kreeg de ingevallen Lundqvist een opgelegde kans op de gelijkmaker, maar zijn poging werd op het nippertje gekraakt door de defensie van FC Twente. Het was echter duidelijk dat de ploeg van Jans steeds meer onder druk kwam te staan. Na een uur spelen maakten Danilo en de trefzekere Van Leeuwen plaats voor Nathan Markelo en Issah Abass. In minuut 66 wist FC Groningen de stand dan eindelijk gelijk te trekken. Een afgemeten voorzet van Gabriel Gudmundsson werd binnengelopen door Jörgen Strand Larsen. De Groningse formatie ging vervolgens op jacht naar de winnende treffer in het laatste gedeelte, onder meer met de komst van Remco Balk als invaller. Ondanks de vier minuten blessuretijd kwam er evenwel geen winnaar meer in Groningen.