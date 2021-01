Van den Brom kan ogen niet geloven: ‘Kom op, we zijn geen amateurs, hè’

Zondag, 17 januari 2021 om 16:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:19

KRC Genk onderneemt juridische stappen naar aanleiding van de verloren competitiewedstrijd tegen Royal Excel Moeskroen. De club van trainer John van den Brom ging zaterdag met 2-0 onderuit en is niet te spreken over de manier waarop de thuisploeg is omgesprongen met de weersomstandigheden. Het duel werd afgewerkt op een met sneeuw bedekte grasmat, wat volgens de nummer twee van België mede heeft geleid tot een onrealistisch wedstrijdverloop.

Van den Brom kwam met zijn elftal na ruim een half uur spelen in een ondertalsituatie na een rode kaart voor Carlos Cuesta. Op dat moment stond het 1-0, waarna Serge Tabekou in de tweede helft de score verdubbelde namens Moeskroen. Het betekende voor Genk de tweede competitienederlaag op rij, nadat vorige week werd verloren van Kortrijk (2-1). Na afloop van het duel ging het vooral over het speelveld, dat flink te lijden had onder de hevige sneeuwval. “Wij zijn als club van mening dat de wedstrijd niet had had mogen worden gespeeld”, valt te lezen in een officiële verklaring van Genk. “In deze omstandigheden was een normaal verloop onmogelijk en was het ronduit gevaarlijk voor de spelers.”

Beelden van de wedstrijd tussen Royal Excel Moeskroen en KRC Genk.

In de ogen van Genk is er door de thuisploeg onvoldoende aan gedaan om het veld speelklaar te krijgen. “De sneeuwval was voorspeld, maar Royal Excel Moeskroen heeft in onze opinie in de uren voorafgaand aan de wedstrijd onvoldoende maatregelen genomen om die in de best mogelijke omstandigheden te laten plaatsvinden”, gaat het statement verder. “KRC Genk heeft voor aanvang van de wedstrijd vergeefs bezwaar gemaakt bij de scheidsrechter en daarom beslist om voorbehoud aan te tekenen.” Genk grijpt het moment eveneens aan om een discussie op gang te brengen en strengere eisen op te leggen aan clubs die onvoldoende rekening houden met de gezondheid van spelers.

Van den Brom sprak zich meteen na de wedstrijd al uit over de barre omstandigheden. “Je bereidt je als topclub voor op een lastige uitwedstrijd en dan krijg je deze omstandigheden. Dan kun je de voorbereidingen in de prullenbak gooien. Vroeger zeiden we: gooi de bal in het midden en kijk maar wie er dan als beste uitkomt. Vooraf was het al een loterij”, aldus de Nederlander tijdens de persconferentie. “Hier was geen veldverwarming en er is niet alles aan gedaan om het veld schoon te krijgen. Kom op, we zijn geen amateurs, hè”, aldus de voormalig trainer van onder meer AZ en FC Utrecht. “Dat vind ik misschien nog veel erger dan de nederlaag. Dit kan toch niet? Waarom werd het niet uitgesteld tot zondag? We hebben ruimte zat in de kalender.”