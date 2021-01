RKC-captain scoort voor overleden Ayoub: ‘Ik ga hem nooit meer vergeten’

Zondag, 17 januari 2021 om 15:50 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:11

De benutte strafschop tegen Willem II (1-1) deed Anas Tahiri zondagmiddag heel veel. De middenvelder annex captain van RKC Waalwijk wist wat hem te doen stond toen Pol Llonch vlak voor het rustsignaal een overtreding maakte in het zestienmetergebied. Hij scoorde vanaf elf meter en toonde, zichtbaar emotioneel, vervolgens een shirt ter herdenking aan zijn overleden neefje Ayoub: Pour toi, Ayoub (voor jou, Ayoub, red.).

Ayoub was het zwaar gehandicapte neefje van Tahiri. De jongen overleed enkele maanden geleden. “Ik ben blij dat ik het gedaan heb”, vertelde de middenvelder na afloop van de streekderby, in gesprek met het Brabants Dagblad. “Het was heel belangrijk voor mij en voor mijn familie. Mijn kleine neefje was heel ziek en zijn overlijden heeft ons heel veel pijn gedaan.”

“Vooral zijn vader en moeder, zij stonden altijd achter hem. Dit is iets dat ik aan hen geef om te zeggen dat hij nooit zal worden vergeten. Hij zit voor altijd in ons hart.” Ook bij ESPN gaf Tahiri tekst en uitleg over het moment na het doelpunt. “Het is voor mij niet het moeilijkst, maar voor zijn ouders. Voor zijn moeder. Met dit shirt wilde ik laten zien dat ik aan hem denk. Na de goal was het gelukkig rust en kon ik weer een beetje bijkomen. Ik ga hem nooit meer vergeten.”

Een overwinning zat er niet in voor RKC, dat in de tweede helft niet kon voorkomen dat Kwasi Wriedt de gelijkmaker binnenkopte. Beide ploegen kregen in het Mandemakers Stadion mogelijkheden op meer, maar het bleef bij 1-1. Het team van trainer Fred Grim wacht al zes duels op een overwinning in de Eredivisie en staat vier punten boven de rode streep.