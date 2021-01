AC Milan verslaat Turkse clubs en trekt vice-wereldkampioen aan

Zondag, 17 januari 2021

Mario Mandzukic keert terug in de Serie A en gaat een contract met AC Milan ondertekenen. Transferexpert Fabrizio Romano verzekert zondag dat de 34-jarige aanvaller over enkele uren in Milaan zal arriveren om zijn overstap naar de koploper af te ronden. Mandzukic zal een medische keuring ondergaan in Noord-Italië en vervolgens zijn handtekening onder een contractuele overeenkomst met i Rossoneri zetten.

Het is nog onduidelijk of het om een contract voor een half jaar gaat, mét een optie voor een extra contractjaar, of direct voor anderhalf jaar, tot 30 juni 2022. Het betekent voor Mandzukic een terugkeer naar Italië al na iets meer dan een jaar: de aanvaller verliet Juventus in december 2019 voor een overstap naar Al-Duhail. Het verblijf in Qatar bleef, mede door de coronapandemie, beperkt tot een half jaar, waarin de Kroaat niet verderkwam dan tien duels en twee doelpunten.

AC Milan hoopt dat Mandzukic, die in maart vorig jaar zijn laatste wedstrijd speelde, van meerwaarde zal zijn in de strijd om de landstitel. Niet alleen qua doelpunten, 44 stuks in 162 duels voor Juventus, maar ook qua ervaring. Mandzukic werd immers vier keer landskampioen met Juventus en sleepte ook met Bayern München tal van prijzen in de wacht.

Trainer Stefano Pioli wilde zondag niet op vragen over Mandzukic ingaan. “We hebben morgen een belangrijke wedstrijd. Ik ga het niet hebben over spelers die geen onderdeel van het team zijn”, zei hij daags voor de uitwedstrijd tegen Cagliari. Mandzukic, die in 2018 met Kroatië de WK-finale tegen Frankrijk verloor, sloeg de voorbije weken voorstellen van Turkse clubs af.

Mandzukic zal waarschijnlijk niet de laatste winterse versterking van AC Milan zijn. De Italiaanse topclub hoopt een dezer dagen op overeenstemming met Chelsea over Fikayo Tomori. De 23-jarige verdediger moet de tijdelijke overstap naar het San Siro maken. In de huurovereenkomst zal een niet verplichte optie tot koop van dertig miljoen euro worden toegevoegd.