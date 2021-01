Ajax-talent (15) volledig afgemaakt op Instagram: ‘Neppe Ajacied, rot op man’

Zondag, 17 januari 2021 om 14:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:46

De naderende overstap van Julian Rijkhoff van Ajax richting Borussia Dortmund maakt nogal wat los op met name de social media. Onder een filmpje dat de pas vijftienjarige spits afgelopen donderdag plaatste is een stroom aan negatieve reacties losgekomen. Veel supporters van Ajax vinden het onbegrijpelijk dat Rijkhoff een avontuur in Dortmund verkiest boven een eventuele toekomstige stap naar de hoofdmacht van de Amsterdamse club.

Rijkhoff laat op de beelden een oud doelpunt van hemzelf zien in de jeugdopleiding van Ajax, met de titel 'Throwback Thursday'. Het overgrote deel van de reacties gaat echter niet over de treffer. Er is grote woede over diens aanstaande vertrek bij Ajax. Meerdere supporters gebruiken emoji's van een slang, terwijl een ander waarschuwt voor de gevaren van de stap naar Dortmund op zo'n jonge leeftijd. "Als je bij Ajax had gebleven had je over twee, drie jaar eerste spits geworden, gek!!" Weer een andere Ajacied voorziet problemen voor de nog piepjonge Rijkhoff. "Tot nooit meer horens. Bye bye carrière."

"Over vijf jaar bij ADO Den Haag. Succes kijk maar naar je voorgangers", zo krijgt Rijkhoff verderop in de reacties mee. "Neppe ajacied, rot op man" en "Ondankbare geldwolf, ik hoop dat je mislukt!", zijn nog eens twee verwensingen die naar het hoofd van de jonge aanvaller worden geslingerd. De Telegraaf kwam zaterdag met het bericht dat Ajax Rijkhoff binnenkort dreigt kwijt te raken aan Dortmund. De vijftienjarige spits van Ajax zal over acht dagen, wanneer hij zijn zestiende verjaardag viert, een contract voor drie jaar met de Bundesliga-club ondertekenen.

Volgens het dagblad waren Rijkhoff en Ajax weliswaar in gesprek over een professioneel contract, maar het voorstel van de Amsterdamse club kon de aanvaller niet bekoren. De aanvaller hoorde vervolgens ‘heel lang’ niets meer van Ajax, waardoor Borussia Dortmund zijn kans schoon zag. Voor Ajax rest niets meer dan een opleidingsvergoeding. Mike Verweij, Ajax-watcher van De Telegraaf, wijst erop dat Patrick Kluivert voorlopig nog steeds de laatste zelfopgeleide spits blijft die het maakte het in het hoogste keurkorps van Ajax. “Misschien moet #Ajax eens overwegen een technisch manager aan te stellen als rechterhand van Marc Overmars, voor alleen de jeugd”, suggereerde hij op Twitter. “Bij Rijkhoff is heel veel fout gegaan, begrijp ik.”

