Willem II wint ook niet van RKC Waalwijk en verlengt dramatische reeks

Zondag, 17 januari 2021 om 14:09 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:25

Willem II is er zondagmiddag opnieuw niet in geslaagd om een competitiewedstrijd winnend af te sluiten. De formatie van trainer Adrie Koster kwam tegen provinciegenoot RKC Waalwijk niet verder dan een gelijkspel: 1-1. Willem II stijgt dankzij het punt naar de zestiende plaats in de Eredivisie, maar de zorgen over eventuele degradatie blijven onverminderd groot in Tilburg en omstreken. Met de huidige positie spelen de Tricolores na afloop van de reguliere jaargang play-offs om degradatie.

RKC was de bovenliggende partij in het eerste halfuur van de ontmoeting met Willem II in Waalwijk. Richard van der Venne had de score kunnen en misschien wel moeten openen in de tiende minuut. De aanvaller kreeg een vrije schietkans aangeboden, maar desondanks vloog de bal over het doel. Doelman Jorn Brondeel redde luttele minuten later met de vuisten na een harde knal van Paul Quasten. RKC bleef op jacht naar de openingstreffer en via Ayman Azhil was er wederom een uitgelezen mogelijkheid na dertig minuten spelen. Zijn schot echter was een makkelijke prooi voor de alerte Brondeel.

In de slotminuut van de eerste helft kwam RKC alsnog op een verdiende 1-0 voorsprong. Pol Llonch liep ongelukkig in de rug van Melle Meulensteen, waarna de bal op de stip kwam te liggen. Aanvoerder Anas Tahiri vervulde vervolgens zijn plicht en liet Brondeel kansloos met een geplaatste schuiver in de hoek. Een nieuwe tegenslag dus voor Willem II, dat met een achterstand aan de rust begon. Een kwartier na rust echter knokten de bezoekers zich terug in de wedstrijd. Na een knappe actie op de flank van Mats Köhlert kwam de bal terecht bij Kwasi Okyere Wriedt, die bij de tweede paal binnenkopte: 1-1.

Willem II kreeg even de geest na de gelijkmaker van Wriedt en de jacht op de winnende treffer werd duidelijk ingezet. Mike Trésor Ndayishimiye trok na een goede individuele actie naar binnen, om vervolgens op doel te schieten. Doelman Kostas Lamprou hield RKC echter op de been met een bekwame redding. Even later vroeg Freek Heerkens om een strafschop nadat hij was aangetikt in de 'zestien', maar arbiter Allard Lindhout wilde daar niets van weten. Koster greep in en stuurde de van FC Twente gehuurde Lindon Selahi het veld in, terwijl ook de pas negentienjarige Wesley Spieringhs speeltijd kreeg.

In de slotfase had Trésor de mogelijkheid om uit te groeien tot matchwinner van Willem II. Na een goede voorbereidende actie van Vangelis Pavlidis kwam de bal bij hem terecht, maar de aanvaller stuitte in kansrijke positie wederom op Lamprou. Ook in de vier minuten blessuretijd kwam er geen winnaar meer in Waalwijk, ondanks het aandringen van Willem II. De laagvlieger is nu negen duels op rij zonder zege, inclusief één duel in het bekertoernooi. De laatste overwinning dateert van 21 november, toen met 2-1 werd gewonnen van VVV-Venlo. RKC staat precies halverwege het seizoen op plaats vijftien, met veertien punten.