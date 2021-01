Ajax onderhandelt over Quincy Promes: ‘We hebben contact met Ajax’

Zondag, 17 januari 2021 om 13:50 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:25

Ajax en Spartak Moskou praten over een eventuele transfer van Quincy Promes. Directeur Anton Fetisov van de Russische topclub laat zondag aan Sports weten dat er inderdaad gesprekken over de 29-jarige aanvaller plaatsvinden. “Ik kan zeggen dat er contact is tussen Ajax en Spartak. De onderhandelingen zijn gaande.”

Mike Verweij achtte de kans vrij klein dat Promes deze maand vertrekt bij Ajax, zo vertelde hij afgelopen vrijdag in de voetbalpodcast van De Telegraaf. De Ajax-watcher van de krant stelde dat hij heeft begrepen dat Spartak geen geld meer kan uitgeven. “Dat gaat heel hardnekkig rond. Maar het enige dat ik begrepen heb, is dat Spartak Moskou geen geld kan uitgeven. Ze willen alleen huren.”

“Nu gebeuren er bij Ajax momenteel gekke dingen, misschien gaat Klaas-Jan Huntelaar weg. Maar ik kan me niet voorstellen dat Ajax Promes op dit moment gaat verhuren”, zo gaf Verweij te kennen. Spartak versterkte zich eerder deze maand al met Jorrit Hendrix, voor wie naar verluidt 700.000 euro is overgemaakt naar PSV. De aanvaller is bovendien nog altijd verdachte van een steekpartij waarbij zijn neef het slachtoffer was, waardoor zijn reputatie in Nederland aanzienlijke schade heeft opgelopen.

Promes kwam medio 2019 voor minimaal 15,2 miljoen euro over van Sevilla, na een zeer sterk seizoen van Ajax in de Champions League. Met de komst van de aanvaller wilde de club uit Amsterdam de prestaties uit 2018/19 minimaal evenaren, maar tot tweemaal toe strandde men in de groepsfase van het toernooi. Dat was een grote teleurstelling voor de ambitieuze Promes, die volgens Russische media geen trek heeft om de rest van zijn loopbaan à la Dusan Tadic en Daley Blind jeugdige spelers van Ajax op weg te helpen.

Promes voelde zich altijd zeer geliefd in Rusland en Moskou en ziet een rentree bij Spartak naar verluidt als de enige manier om zijn door het steekincident bevlekte blazoen op te poetsen. Russische media schrijven ook dat enkele clubs in China interesse hebben in de Nederlander, die zijn loopbaan echter in Europa wil continueren. Promes was goed voor 66 doelpunten in 135 officiële duels van Spartak. In 2017/18 groeide hij zelfs uit tot topscorer van Rusland, alvorens hij een transfer naar Sevilla maakte. In 2017 werd hij ook door vrijwel alle media in Rusland tot Voetballer van het Jaar verkozen